Europawahlen: Paul Köllensperger stellt sich der Wahl

Bozen – Azione-Chef Carlo Calenda und der Vorsitzende des Team K, Paul Köllensperger, haben im Vorfeld der Europawahlen im Juni eine Einigung erzielt. Paul Köllensperger selbst wird im Wahlkreis Nord-Ost kandidieren.

Das Team K braucht einen Partner, um bei den anstehenden Europawahlen im Juni antreten zu können. Dieser wurde nun in Azione gefunden, mit der das Team K die liberal-demokratische, reformistische und pro-europäische Haltung teilt.

“Es wird eine Richtungswahl werden, und für die Zukunft Europas und damit unserer Jugend wird sie entscheidend sein. Das Team K wurde mit einem pro-europäischen Gedanken geboren, und gerade in Südtirol haben wir es Europa zu verdanken, dass die nationalen Grenzen keine große Rolle mehr spielen.” so Paul Köllensperger. “Wir hatten einige Angebote für Partnerschaften für die Europawahl. Schließlich haben wir uns für jene Bewegung entschieden, die unseren Positionen und Ideen am nächsten steht. Wir waren seit längerem in Kontakt mit Azione. Ihr Manifest ‘Wir sind Europäer’, teilen wir, einschließlich der notwendigen Reformen der Europäischen Union. Es war daher nicht schwierig, ein Abkommen zu erzielen.”

Der Leader von Azione, Carlo Calenda, zeigt sich ebenfalls erfreut über die Zusammenarbeit mit dem Team K: “Ich bin zufrieden über die erzielte Einigung, die auf gemeinsamen Zielen und dem Willen beruht, auf dem Weg zu den nächsten Europawahlen eine führende Rolle zu spielen.”

“Ein zweiter Südtiroler in Brüssel – das ist das Ziel. Jemand, der das gesamte Land in seiner Vielfalt vertritt, neben Dorfmann, der für die Agrarindustrie steht”, so Paul Köllensperger abschließend.