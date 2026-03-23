Explosionen in Teheran nach neuen Luftangriffen

Von: APA/dpa/AFP/Reuters

Die iranische Hauptstadt Teheran ist im Krieg gegen Israel und die USA am Montag von neuen Explosionen erschüttert worden. Im Nordosten der Millionenmetropole wurde die Flugabwehr aktiviert, wie Augenzeugen berichteten. Zunächst war unklar, welche Ziele betroffen waren. Seit mehr als drei Wochen fliegen Israel und die USA schwere Angriffe in der Stadt. Der Iran kontert mit Angriffen auf Israel und in der Region um den Persischen Golf.

Der Rote Halbmond im Iran setzte seine Arbeiten zur Bergung von Toten und Verletzten und zur Beseitigung von Trümmern fort. In Teheran befreiten Retter zwölf Bewohner eines durch Raketeneinschläge eingestürzten Gebäudes, wie der Leiter der Rothalbmond-Gesellschaft, Pirhossein Kolivand, erklärte.

Der Iran hat im Krieg mit Israel und den USA nach eigener Darstellung noch nicht alle seine militärischen Kapazitäten ausgeschöpft. “Der Feind soll wissen, dass neue Überraschungen auf dem Weg sind”, sagte Abdullah Haji-Sadeghi, ein religiöser Vertreter der mächtigen Revolutionsgarden. Die Islamische Republik werde sich niemals ergeben, zitierte ihn die mit den Revolutionswächtern verbundene Nachrichtenagentur Tasnim. “Wir sind in einer Schule erzogen worden, die Kapitulation als Erniedrigung betrachtet”, sagte der Regimevertreter.

Vor den neuen Attacken auf Teheran hatte das israelische Militär auf Telegram den Beginn einer weiteren Serie umfangreicher Luftschläge auf Regierungseinrichtungen der Islamischen Republik verkündet.

Iranische Luftabwehr im Dauereinsatz

In Teheran stationierte Reporter des arabischen Senders Al-Jazeera berichteten von “beispiellosen” Explosionen. Vor allem in den östlichen Vierteln der Stadt soll es Detonationen gegeben haben. Die Luftabwehr sei im Dauereinsatz, hieß es. Auch staatliche iranische Nachrichtenagenturen berichteten von Explosionen und Angriffen. “Explosionen zu hören in Teheran”, teilte Mehr mit. Auch FARS berichtete von “Luftangriffen auf Teile von Teheran”.

Beim “völkerrechtswidrigen” Angriff in Bandar Abbas sei einer der Sicherheitsmitarbeiter getötet und ein weiterer Mensch verletzt worden, erklärte der iranische Staatssender IRIB. Ziel des Angriffs sei eine Sendeanlage des “Radio- und Fernsehzentrums des Persischen Golfs” gewesen.

Außerdem wurden laut einem iranischen Medienbericht in der Stadt Urmia im Nordwesten des Landes Wohnhäuser bei einem Luftangriff zerstört. Rettungskräfte suchten nach Menschen unter den Trümmern, meldete die staatsnahe Nachrichtenagentur Nour News.

Golf-Staaten melden erneut Angriffe auf ihre Territorien

Mehrere Golf-Staaten meldeten erneut Angriffe auf ihre Territorien. Das saudi-arabische Verteidigungsministerium erklärte Montagfrüh, zwei Marschflugkörper im Anflug auf die Hauptstadt Riad entdeckt zu haben. Eine Rakete sei abgefangen worden, die andere sei in unbewohntem Gebiet abgestürzt.

Das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate teilte mit, die Streitkräfte des Landes “reagieren derzeit auf eingehende Raketen- und Drohnenbedrohungen aus dem Iran”. Wenige Stunden zuvor hatten die Behörden im emiratischen Abu Dhabi gemeldet, dass ein indischer Staatsbürger durch herabfallende Trümmer eines abgefangenen Marschflugkörpers verletzt worden sei.

In Bahrain waren Luftschutzsirenen zu hören. Das bahrainische Innenministerium wies die Bürgerinnen und Bürger des Landes in Onlinediensten an, “Ruhe zu bewahren und sich zum nächstgelegenen sicheren Ort zu begeben”.

Die pro-iranische Miliz Kataeb Hisbollah im Irak verlängerte ihre fünftägige Pause von Angriffen auf die US-Botschaft in Bagdad. Die Frist werde “um weitere fünf Tage verlängert”, erklärte die Kataeb Hisbollah am Montag. Die Gruppe fügte hinzu, sie werde “auf jede Verletzung durch den Feind angemessen” reagieren und einen Vermittler über ihren “Reaktionsmechanismus” informieren.