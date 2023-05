Floriani: “Ein Dank gilt unseren Helden!”

Bozen – Die Junge Süd-Tiroler Freiheit möchte am heutigen Floriani Tag allen Feuerwehren ein großes Vergelt’s Gott für ihren Einsatz in unserem Land aussprechen.

Seit Jahren werde es immer schwieriger, junge Menschen für das Vereinsleben zu begeistern, deshalb fordert die Junge Süd-Tiroler Freiheit das Ehrenamt gemeinsam mit den Vereinen zu fördern. „Es ist nicht selbstverständlich, dass jemand seine Freizeit opfert oder sich sogar in Gefahr begibt, um anderen in Not zu helfen. Dieses selbstlose Verhalten sollte für Jung und Alt keine Selbstverständlichkeit sein“, erklärt Karbon Hansjörg, Mitglied der Landesjugendleitung der Süd-Tiroler Freiheit.