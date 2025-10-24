Frauen*marsch: “Die Zeit drängt”

Von: mk

Bozen – Am 24. Oktober 1975 streikten über 90 Prozent der Frauen in Island für mehr Gleichberechtigung, indem sie die bezahlte Arbeit niederlegten und Hausarbeit sowie Kinderbetreuung nicht verrichteten. Island gilt heute weltweit als führendes Land in Sachen Gleichberechtigung. Südtirol hält dagegen einem Vergleich nicht stand. Zu diesem Schluss kommt zumindest die Organisation Frauen*marsch – Donne* in marcia. Sie hat ihre dringendsten Anliegen in fünf politischen Forderungen verschriftlicht und erinnert noch einmal daran. Denn: „Es wird verdammt knapp werden, diese in der laufenden Legislatur umzusetzen.

Frauen*marsch – Donne* in marcia gehe es um Menschenrechte, um Frauenrechte, um gelebte Vielfalt und um die Umsetzung der fünf Forderungen, die grundlegend für Gewaltprävention seien. Das Manifest wurde am 28. Juni 2025 vorgestellt, während Tausende Teilnehmer*innen die Stimme für mehr Respekt und Offenheit für Frauen und die Queer-Comunity in Südtirol erhoben haben.

Stattdessen erlebe man derzeit den schleichenden und zunehmend offen ausgetragenen Rückschritt in Sachen Gewaltprävention und Frauenrechten durch vorwiegend rechtskonservative und rechtsradikale Kräfte. „Eine Kultur toxischer Männlichkeit macht sich breit und wird salonfähig! Dies letzthin, wenn Mr. President Trump sich erlaubt die italienische Ministerpräsidentin als ‚schön und jung‘ zu bezeichnen und meint, dies sei ein Kompliment. Schön, jung und leise sollten Frauen sein – diese patriarchalen und konservativen Haltungen führen u.a. dazu, dass Sexualerziehung nur mehr in der Oberstufe und mit vorheriger Zustimmung der Eltern erlaubt werden soll. Externen Fachleuten wird verboten in der Mittelschule über Sex, Körper, Beziehungen usw. zu referieren. Glauben wir im Heiligen Land Tirol denn wirklich, dass Teenager sich nur anschauen? Mit derartigen Verboten wird Sexualerziehung der Pornografie, die ohne Hürden in den sozialen Medien konsumiert werden kann, überlassen und zurück ins Private, in die Familie gedrängt“, warnt Frauen*marsch.

Die fünf politischen Forderungen seien nicht die einzigen Forderungen, aber es seien die dringendsten und sie seien darüber hinaus konkret und in einer fünfjährigen Amtszeit umsetzbar. „Aber die oben genannten Beispiele zeigen uns, dass hier und anderswo die Notwendigkeit zu Handeln und eines Paradigmenwechsels nicht geteilt wird“, so Frauen*marsch.

In einer Stellungnahme wiederholt die Organisation noch einmal ihre fünf Forderungen: