Aktuelle Seite: Home > Chronik > Nach einem Tag: Nonnen von Goldenstein zurück auf Instagram
Der bisherige Instagram-Account der drei Nonnen hat 282.000 Follower

Nach einem Tag: Nonnen von Goldenstein zurück auf Instagram

Donnerstag, 18. Dezember 2025 | 16:55 Uhr
Der bisherige Instagram-Account der drei Nonnen hat 282.000 Follower
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Die drei betagten Nonnen von Goldenstein in Salzburg, die mit ihrer unerlaubten Rückkehr ins Kloster seit Monaten für Aufsehen sorgen, haben seit Donnerstag nun doch wieder einen Instagram-Account. Dabei hatten die drei Ordensschwestern erst einen Tag zuvor ihren sofortigen Rückzug aus den sozialen Medien bekannt gegeben – wegen der laufenden Befassung des Heiligen Stuhls mit dem Klosterstreit. Hinter den Kulissen dürfte es im Betreuerstab der Nonnen ordentlich brodeln.

Wie die Sprecherin der Nonnen, Christina Wirtenberger, am Donnerstag informierte, sind die Nonnen wieder auf Instagram erreichbar, allerdings unter dem neuen Profil “realnonnengoldenstein”. “Natürlich ist es erlaubt, wieder einen Instagram-Account zu führen, aber der muss ordentlich und sauber sein. Leider ist im alten Account vieles ohne Rücksprache der Schwestern gepostet worden”, sagte sie zur APA.

Auf ihrem bisherigen Profil “nonnen_goldenstein” hatten die drei Ordensschwestern Rita, Regina und Bernadette zuletzt mehr als 280.000 Follower. Sie stellten am Mittwoch allerdings per Aussendung klar, dass sie die Plattformen nie selbst betrieben haben und sämtliche Inhalte ohne ihre Kenntnis verfasst worden seien.

“Ich will mit dem Account weiterhin Gutes bewirken”

Das kann der Betreiber der bisherigen Profile im Gespräch mit der APA nicht nachvollziehen: “Ich habe doch nichts heimlich aufgenommen”, sagt er. Natürlich sei er vor der Veröffentlichung mit den Schwestern die Postings durchgegangen. Er will nun das Gespräch mit den Nonnen suchen. Denn von ihrem Rückzug von Instagram und Facebook habe er von Dritten erfahren. “Ich will mit dem Account weiterhin Gutes bewirken. Ohne soziale Medien sind die Nonnen der Willkür ihres Oberen schutzlos ausgeliefert.”

Bereits Anfang Dezember gab es im Team der Unterstützer einen Disput darüber, wer Anlaufstelle für Presseanfragen ist. Laut Wirtenberger habe der Social-Media-Betreuer Termine vereinbart, die nicht mit den anderen Helfern koordiniert waren.

Der Fall über die Ordensfrauen im Alter von Anfang bis Ende 80 hatte in den vergangenen Monaten auch international für Aufmerksamkeit gesorgt. Die drei Nonnen waren nach einem vorangegangenen Aufenthalt in einem Seniorenheim gegen den Willen ihres zum Apostolischen Kommissar bestimmten Oberen in ihr früheres Kloster zurückgekehrt, das mittlerweile der Erzdiözese Salzburg und Stift Reichersberg gehört.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Chaos in den Dolomiten: Skitourismus stößt an seine Grenzen
Kommentare
82
Chaos in den Dolomiten: Skitourismus stößt an seine Grenzen
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
Kommentare
41
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
EU meldet Kompromiss bei Mercosur-Agrarimporten
Kommentare
39
EU meldet Kompromiss bei Mercosur-Agrarimporten
Mehr Schrecken als Spaß: Klare Mehrheit lehnt Krampusumzüge ab
Kommentare
34
Mehr Schrecken als Spaß: Klare Mehrheit lehnt Krampusumzüge ab
„Die Kinder haben Angst vor der Dusche und wollen sich nicht mit Seife waschen“
Kommentare
30
„Die Kinder haben Angst vor der Dusche und wollen sich nicht mit Seife waschen“
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 