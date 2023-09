Fridays For Future ruft auch in Bozen zum Protest auf

Bozen – Diesen Freitag, den 15. September findet der Globale Klimastreik statt. Auch in Bozen ruft Fridays For Future zum Protest auf.

„Es bleiben nur noch knapp sechs Jahre, um die Sprengung der 1,5 Marke zu verhindern, nachdem unwiderrufliche Kipppunkte überschritten werden, die das menschliche Leben auf der Erde infrage stellen. Das besagte Ziel, das in Paris von fast allen Staaten der Welt unterzeichnet wurde, liegt in weiter Ferne, und nicht einmal das kleine Land Südtirol erledigt die eigenen Aufgaben“, erklärt Fridays For Future South Tyrol.

Im Juli habe die Südtiroler Landesregierung den neuen Klimaplan veröffentlicht, laut dem Südtirol innerhalb 2040 klimaneutral sein muss. Laut den Berechnungen des Weltklimarats (IPCC) reiche dieses Datum gerade noch knapp für das Pariser Abkommen, so die Bewegung. „Allerdings fehlen im Plan noch viel zu viele Angaben wie zum Beispiel die Finanzierung der Maßnahmen, Zeitangaben, Einsparung der Emissionen und auch der konkrete Weg zur Erfüllung der einzelnen Maßnahmen bleibt ungewiss. Hinzu kommt, dass dieser Plan keine Garantie dafür ist, dass die Ziele tatsächlich erreicht werden, es fehlt also an Verbindlichkeit. An diesem Klimaplan wird deutlich: Die Landesregierung will Ihren Pflichten immer noch nicht nachgehen. Das darf nicht so bleiben.“

Der Streik findet nur wenige Wochen vor den Landtagswahlen, die am 22. Oktober 2023 stattfinden werden, statt. Fridays For Future will damit klarmachen, wie entscheidend die Klimakrise in den Mittelpunkt des Wahlkampfes gerückt werden müsse. Südtirol brauche eine “Klima-Wahl”, denn „wir können es uns nicht leisten, noch weitere fünf Jahre mit einer Landesregierung zu verlieren, die nicht entschlossen gegen die Klimakrise vorgeht.“

In einer Zeit, in der die Auswirkungen des Klimawandels immer spürbarer würden und die Dringlichkeit von Maßnahmen gegen die Klimakrise unbestreitbar sei, erinnere Fridays For Future daran, dass jede einzelne Stimme zähle. „Die Wahlurne ist eines der mächtigsten Werkzeuge, die Einzelpersonen nutzen können, um echten Wandel zu bewirken. Die Teilnahme an den Landtagswahlen in Südtirol ist daher von entscheidender Bedeutung, um politische Entscheidungsträger dazu zu drängen, mutige und effektive Maßnahmen zur Eindämmung der Klimakrise und zum Schutz unser aller Zukunft zu ergreifen“, schreibt die Bewegung in einer Aussendung.

Fridays For Future Südtirol ruft alle Menschen dazu auf, sich am 15. September dem Global Climate Strike anzuschließen und ihre Stimmen bei den anstehenden Landtagswahlen für eine nachhaltige Zukunft zu nutzen. „Gemeinsam können wir den Wandel herbeiführen, den wir dringend benötigen, und sicherstellen, dass die Klimakrise im Mittelpunkt der politischen Agenda in Südtirol steht.“

Der Protestzug startet um 12.00 Uhr auf dem Silvius Magnago Platz in Bozen.