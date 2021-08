“Frischer Wind” in der SVP Liste in Nals

Nals – “(Fast) alles neu macht der Oktober. Zumindest für die SVP Nals, die mit einer überwiegend erneuerten Liste zu den Gemeindewahlen antritt. Das Team SVP Nals um Ludwig Busetti umfasst insgesamt 16 Kandidatinnen und Kandidaten. Vier Kandidaten waren bereits in der letzten Legislaturperiode im Gemeinderat vertreten, drei haben es bei den vergangenen Wahlen versucht und neun haben noch nie für den Gemeinderat kandidiert”, gibt das Team SVP Nals bekannt.

“Der erst kürzlich in einer offenen Vorwahl gewählte Spitzenkandidat Ludwig Busetti ist mehr als zufrieden mit dem Team, das zu den Gemeinderatswahlen im Herbst antritt”, schreibt die SVP Nals.

Busetti offenbart: “Wir haben in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet und das Dorf Nals hat sich auch auf Grund unseres Einsatzes in der Gemeindeverwaltung so hervorragend entwickelt. Aber jetzt ist es an der Zeit, die Weichen für eine Erneuerung und Verjüngung im Gemeinderat zu stellen. Ich sehe es vor allem als meine Aufgabe, dies mit meiner langjährigen Erfahrung zu begleiten. Nichtsdestotrotz bin ich froh darüber, dass sich auch ältere und erfahrene Mitbürger wieder oder neu für eine Kandidatur zur Verfügung stellen.”

In dieselbe Kerbe schlägt auch Eduard Gasser, der bei den Vorwahlen knapp unterlegen ist und nun für den Gemeinderat kandidiert: „Es ist mir wichtig, Alt und Jung, Frauen und Männer, zur Mitgestaltung der Zukunft unseres Dorfes einzuladen. Die Herausforderungen unserer Zeit erfordern nicht nur die Bewahrung dessen, was bis jetzt gut war, sondern auch die Offenheit, neue Gedanken und Vorschläge ernst zu nehmen und gemeinsam zu

besprechen. Dafür haben wir mit diesem tollen Team die besten Voraussetzungen!“

“Breite und ausgewogene Liste”:

Ortsobmann-Stellvertreter Helmut Botzner ist ebenfalls stolz “auf die ausgewogene und breite Liste”: “Es sind überaus motivierte und engagierte Frauen und Männer aus allen Lebensbereichen, im Alter zwischen 26 und 68 Jahren. Drei Viertel der Kandidatinnen und Kandidaten haben noch keine Erfahrung im Gemeinderat gesammelt. Damit möchten wir als SVP Nals ein ganz klares Zeichen der Erneuerung setzen. Wir haben die Zeichen der Zeit

erkannt und haben ganz bewusst neue Kandidatinnen und Kandidaten angesprochen und versucht, sie für eine Kandidatur auf der SVP-Liste zu begeistern. Und mit dem Ergebnis sind wir mehr als zufrieden und sind stolz auf unser großartiges und motiviertes Team. Dieses ist und will nur das Beste für unser Dorf Nals“, so zeigt sich Botzner überzeugt.

Die SVP Liste in Nals:

 Bürgermeisterkandidat Ludwig Busetti (68, Landwirt)

 Helmut Botzner (52, Landwirt)

 Angelika Ebner Kollmann (56, Schuldirektorin)

 Thomas Faller (42, Abteilungsleiter Projektmanagement)

 Eduard Gasser (62, Landwirt)

 Andreas Knoll (27, Landwirt)

 Eva-Maria Kröss (41, Mikrobiologin/Tourismus/Landwirtschaft)

 Werner Lintner (51, leitender Angestellter und Landwirt)

 Oliver Malleier (41, Vorarbeiter im Tiefbau)

 Alex Malpaga (28, Landwirt)

 Norbert Malpaga (61, Landwirt)

 Martin Oberhofer (53, Landwirt)

 Florian Pallweber (56, Busfahrer / Mtb-Guide-Trainer)

 Anton Thaler (52, Unternehmer)

 Jana Varesco (26, Brand Manager / Eventorganisation)

 Georg Wenter (43, Personalleiter und Hauptabteilungsleiter)

Eine ausführliche Kandidatenbeschreibung unter https://www.svp-nals.eu/kandidaten/