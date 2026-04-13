Führung im Wandel: Landesverwaltung blickt nach vorn

Von: mk

Bozen – Zukunftsorientierte Führung prägt maßgeblich, wie leistungsfähig, bürgernah und attraktiv eine öffentliche Verwaltung wahrgenommen wird. Beim Führungskräftetag 2026 der Südtiroler Landesverwaltung am 10. April im NOI Techpark in Bozen ist deshalb die Weiterentwicklung moderner Führung im Mittelpunkt gestanden.

Mehr als 200 Direktorinnen, Direktoren und Führungskräfte aus verschiedensten Bereichen der Landesverwaltung von den zentralen Ämtern, den Musikschulen über den Forstdienst bis hin zum Grundbuch haben sich beim Führungskräftetag zum Schwerpunktthema „Führung – drei Jahre nach der Reform“ über Werte, Haltung und konkrete Instrumente moderner Führung ausgetauscht. Vor allem ging es darum, wie Führung drei Jahre nach der Reform weiterentwickelt und an neue Anforderungen angepasst werden kann.

Führung entscheidet, wie Verwaltung für Menschen arbeitet

“Eine leistungsfähige Verwaltung braucht Führungskräfte, die Verantwortung übernehmen und den Menschen in den Mittelpunkt stellen”, betont Landeshauptmann Arno Kompatscher. Gute Führung wirke sich nicht nur intern aus, sondern komme letztlich allen Bürgerinnen und Bürgern zugute, so Kompatscher.

“Führung bedeutet auch Entwicklung zu ermöglichen und diese aktiv zu fördern, und zwar für Mitarbeitende und für die Organisation insgesamt”, unterstich Personallandesrätin Magdalena Amhof. Die Reformen der vergangenen Jahre böten dafür wichtige Grundlagen, müssten aber laufend weitergedacht werden, so die Landesrätin.

Führung neu denken: Landesverwaltung im Dialog

Für Generaldirektor Alexander Steiner ist der Führungskräftetag ein wichtiger Termin, zu dem sich bei der heurigen sechsten Auflage so viele Führungskräfte wie noch nie versammelt haben: “Dieser Tag zeigt wie viel Potential im Miteinander steckt, stärkt den Zusammenhalt und schafft Raum zum Weiterdenken, und um gemeinsam und im Austausch an einer zukunftsgerichteten, bürgernahen Landesverwaltung zu arbeiten.” Führung bedeute auch Orientierung zu geben, Vertrauen zu schaffen und Veränderungen zu gestalten, so Steiner.

Die Veranstaltung wird jedes Jahr von der Generaldirektion des Landes organisiert. Neu war in diesem Jahr das Veranstaltungsformat. Statt klassischer Vorträge setzt der Führungskräftetag bewusst auf Dialog, Kleingruppen und gemeinsames Arbeiten. Dabei wurden unterschiedliche Perspektiven sichtbar, Erfahrungen geteilt und neue Impulse entwickelt. In Arbeitsgruppen beschäftigen sich die Teilnehmenden mit zentralen Zukunftsfragen beginnend beim Führungskräftegesetz und dem Kollektivvertrag über Zielvereinbarungen, Leistungsbeurteilung und leistungsorientierte Entlohnung bis hin zu Mitarbeitergesprächen, New Work und der Attraktivität der Landesverwaltung als Arbeitgeber. Generaldirektor Steiner, Landesrätin Amhof und Generalsekretär Eros Magnago gaben den Führungskräften Feedback zu Vorschlägen und Ideen. Begrüßt wurden bei der Veranstaltung auch alle neuen Führungskräfte in der Landesverwaltung.