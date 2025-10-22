Aktuelle Seite: Home > Politik > FUEN-Kongress in Südtirol: Minderheiten ganz groß
Stauder stellt sich der Wahl zum Vize-Präsidenten

FUEN-Kongress in Südtirol: Minderheiten ganz groß

Mittwoch, 22. Oktober 2025 | 16:04 Uhr
Alfreider Steger Stauder
svp
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Diese Woche ist Südtirol Austragungsort für den FUEN-Kongress 2025. Innerhalb der FUEN organisieren sich die autochthonen, sprachlichen Minderheiten der EU, um ihre Interessen besser und umfassender zu vertreten. Die Südtiroler Volkspartei ist seit mehreren Jahren Mitglied und stellte zuletzt mit Daniel Alfreider den Vize-Präsidenten.

Über die FUEN wurden bereits Initiativen gestartet, die auch hierzulande bekannt sind, die wohl bekannteste ist die Minority Safepack Initiative, bei der in der gesamten Union über 1,2 Mio Unterschriften gesammelt wurden (Südtirol alleine, hatte damals ca. 73.000 Unterschriften vorzuweisen).

Nun ist Südtirol Austragungsort dieses besonderen Kongresses. Von der Eröffnung am Donnerstag über die Delegiertensitzungen am Freitag, bis hin zur Wahl einer neuen Führung am Samstag steht ein arbeitsreiches Programm auf der Tagesordnung. Unter anderem sind die Themenschwerpunkte Geoblocking, die Verabschiedung einer Resolution, die die Rechte der Minderheiten auf europäischer Ebene stärken soll, bis hin zu spezifischeren Resolutionen, die die Befindlichkeiten einzelner Minderheiten adressieren.

Harald Stauder stellt sich der Wahl zum Vize-Präsidenten

Daniel Alfreider war in der letzten Periode Vize-Präsident der FUEN und war so prominente Stimme an der Spitze der FUEN für Südtirol. Er blickt mit großer Freude auf die vergangenen Jahre zurück: „Unter dem Vorzeichen einer sich entwickelnden Autonomie war für Südtirol die europäische Integration ein Glücksfall, nationale Grenzen wurden abgebaut, die grenzüberschreitende, regionale Zusammenarbeit insbesondere mit Tirol forciert. Die EU ist mehr als die Summe seiner Mitgliedsstaaten, ihre Minderheiten, die FUEN, ihr Prosperieren innerhalb der Union ist dieses ‚mehr-sein‘. Wir haben in unserer Geschichte sehr große Solidarität aus der EU erfahren, andere haben dieses Glück nicht – deshalb ist es richtig und wichtig, dass man hier am Ball bleibt.“

Daniel Alfreider bewirbt sich nun nicht mehr um eine erneute Vize-Präsidentschaft. Die SVP schickt allerdings Fraktionssprecher und Landessekretär Harald Stauder ins Rennen. Für Harald Stauder ist klar: „Als Südtiroler und als Vertreter der Südtiroler Volkspartei ist es ein Muss, sich für eine fortlaufende, starke Vernetzung zwischen den sprachlichen Minderheiten einzusetzen. Gerade in Zeiten, wie diesen, in denen der Druck von außen wächst, in denen die Antwort eigentlich mehr Europa heißen müsste, wächst das Risiko, dass Staaten in ihre nationalen Reflexe zurückfallen. Jüngstes Beispiel ist die Systematik, wie künftig der EU-Haushalt zusammengestellt werden soll – eine Systematik, die die nationale Logik in den Vordergrund stellt. Hier, aber auch abseits davon, brauchen Minderheiten eine starke Stimme, die gehört wird. Vorarbeit, sich organisieren, Netzwerken sind dabei notwendige Voraussetzung.“

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
64
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
Kommentare
49
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
Sinner sagt für Davis Cup ab
Kommentare
42
Sinner sagt für Davis Cup ab
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Kommentare
26
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Nachbarschaftskontrollen: Unnötige Überwachung oder bitter nötig?
Kommentare
23
Nachbarschaftskontrollen: Unnötige Überwachung oder bitter nötig?
Anzeigen
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 