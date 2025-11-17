Aktuelle Seite: Home > Politik > Fünf Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine
Immer wieder nächtliche Angriffe in der Ukraine (Archivbild)

Fünf Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine

Montag, 17. November 2025 | 15:16 Uhr
APA/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY
Von: APA/AFP

Bei russischen Luftangriffen im Osten der Ukraine sind nach Behördenangaben mindestens fünf Menschen getötet worden. Drei Menschen starben nach Angaben der Rettungsdienste bei einem Angriff auf ein Wohngebiet in Balaklija in der Region Charkiw. 13 weitere Menschen wurden verletzt, darunter vier Kinder. Zwei weitere Zivilisten wurden nach Behördenangaben vom Montag bei einem Angriff in der Region Dnipropetrowsk getötet.

Präsidenten-Ehefrau Olena Selenska verurteilte den Angriff auf das Wohnviertel in Balaklija. Dabei seien mehrere Wohnhäuser und ein Kindergarten zerstört worden, schrieb sie in Onlinemedien: “Ein unmenschlicher Angriff, der nicht zu rechtfertigen ist.” Von der Stadtverwaltung veröffentlichte Fotos zeigten einen beschädigten Wohnblock aus Sowjet-Zeiten mit zerstörten Fenstern. Bei einem russischen Drohnenangriff auf die Stadt Ismajil nahe Odessa am Schwarzen Meer wurde nach Angaben der Hafenbehörde ein Gas-Tankschiff in Brand gesetzt.

Seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 hat Russland das Nachbarland nahezu täglich mit Raketen und Drohnen attackiert. Zuletzt verstärkten die russischen Streitkräfte inmitten des nahenden Winters ihre Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur.

