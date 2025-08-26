Aktuelle Seite: Home > Politik > Für Selenskyj Gespräch mit Putin auch in Golfstaaten denkbar
Für Selenskyj Gespräch mit Putin auch in Golfstaaten denkbar

Dienstag, 26. August 2025 | 19:30 Uhr
APA/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY
Von: APA/Reuters

Ein Gespräch mit Russlands Staatschef Wladimir Putin könnte nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch in den Golfstaaten stattfinden. Selenskyj nannte in seiner abendlichen Videoansprache zudem die Türkei und europäische Länder, in denen ein Gipfel möglich wäre. Mit allen diesen Staaten seien in dieser Woche Gespräche geplant. “Auf unserer Seite wird alles bestmöglich vorbereitet, um den Krieg beenden zu können.”

Die Türkei und Ungarn waren bereits ins Gespräch gebracht worden. Selenskyjs Stabschef Andrij Jermak ist unterdessen nach Katar gereist zu Unterredungen mit dem Verteidigungsminister des Emirats.

Einem Bericht der “Financial Times” zufolge sind die USA bereit, sich an Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Kriegsende zu beteiligen. Dazu gehöre, Geheimdienstinformationen bereitzustellen, das Gefechtsfeld zu überwachen sowie sich an einem von Europa geführten Luftabwehrschirm zu beteiligen, berichtete die Zeitung.

Selenskyj forderte eine schnellere Ausarbeitung möglicher Sicherheitsgarantien für sein Land. Die Arbeit müsse maximal intensiviert werden, um Klarheit und Transparenz zu schaffen, sagte er nach einem Treffen mit dem britischen Generalstabschef Tony Radakin in Kiew.

