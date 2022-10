Gästekarte: LR Schuler äußert sich zu Aussagen von ASGB-Chef Tschenett

Bozen – Tourismuslandesrat Arnold Schuler ist verwundert über Aussagen, es handle sich um eine gratis-Gästekarte. Der Tourismus zahle mehr in die Mobilität ein, als durch Entwertungen an Kosten anfalle.

­

­Der für den Tourismus zuständige Landesrat Arnold Schuler nimmt die Äußerungen von ASGB-Chef Tony Tschenett in Bezug auf die vom Land Südtirol geplante Einführung einer “Einheitlichen Gästekarte” (LPA hat berichtet) mit Verwunderung zur Kenntnis: “Die Zahlen belegen komplett das Gegenteil von Herrn Tschenetts Aussagen”, sagt Schuler: “Fakt ist nämlich, dass gerade was die Mobilität betrifft, 23 Prozent der Gesamteinnahmen von 50,2 Millionen Euro von Touristen eingezahlt wurden. Deren Anteil an den Entwertungen dagegen beträgt nur 16 Prozent.” Die Berechnungen hätten sogar ergeben, dass zukünftig jedes Jahr stufenweise Einnahmen bis zu einer Höhe von 14 Millionen Euro dazukommen. Weiters seien durch den Besuch der Museen zusätzliche Einnahmen zu erwarten. Tschnett hatte laut Medienberichten von einer “gratis Gästekarte” gesprochen.

Insofern betont Landesrat Schuler: “Es ist das Gesamtpaket an Einnahmen zu betrachten und nicht die einzelne Entwertung.” Von einem “Aufhalsen von Kosten” auf die Bürgerinnen und Bürger Südtirols könne also keine Rede sein.

“Unabhängig von den Einnahmen bin ich aber auch überzeugt: Die ‘Einheitliche Gästekarte’ wird wesentlich dazu beitragen, dass die Touristen die öffentlichen Verkehrsmittel noch mehr benutzen werden, was das Verkehrsaufkommen auf Südtirols Straßen sicher positiv beeinflussen wird“, ist Schuler überzeugt.