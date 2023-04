Gais: Vorbereitung für Brückenbau laufen

Gais – Die derzeitige 5,50 Meter lange Brücke über den Tesselbergbach in der Gemeinde Gais ist sowohl an den Leibungen als auch an den Seitenbordsteinen stark beschädigt. Eine große Schwachstelle gibt es auch beim Durchfluss, was letzthin bereits zu mehreren Überschwemmungen geführt hat. “Durch den Eingriff wird die Brücke stabiler und für die Verkehrsteilnehmenden sicherer gemacht und zugleich wird der Schutz vor Überschwemmungen erhöht”, sagte Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider heute bei einem Lokalaugenschein mit Vizebürgermeister Alexander Dariz, Bürgermeister Christian Gartner und dem Amtsdirektor des Straßendiensts Pustertal, Götz Florian Rufinatscha.

Die vorbereitenden Arbeiten für die Erneuerung der Brücke nach einem Projekt von Simona Sedlak laufen bereits seit einigen Tagen.

Weitere Verbesserungen auf der Landesstraße in Gais sollen die Asphaltierungsarbeiten bringen, die am Montag, 17. April, starten und bis Mittwoch, 19. April, auf rund einem Kilometer der Straße durchgeführt werden. “Für die Verkehrsteilnehmenden wird es während dieser Arbeiten am Dienstag und je nach Fortschreiten der Arbeiten auch am Mittwoch von 8 und 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr eine Sperre geben”, informierte Amtsdirektor Rufinatscha. Am Montag sind kurzzeitige Sperren für den Verkehr vorgesehen.

Was die Brücke anbelangt, so sieht das Projekt den kompletten Abbruch und Wiederaufbau des Bauwerks mit einer Verschiebung der Anlage um 1,5 Meter flussabwärts vor. “Damit werden zugleich die Straßenführung und die Fließfähigkeit des Baches verbessert”, erklärt Projektant Sedlak vom Brückendienst der Landesabteilung Tiefbau. Um den Verkehr während der Arbeiten nicht unterbrechen zu müssen, wird derzeit eine Umleitung angelegt. Dann wird die Brücke abgerissen und wieder neu aufgebaut. Die Arbeiten dafür sollen 120 Tage dauern und bis Ende Juli beendet sein.