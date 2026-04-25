Von: mk

Meran – Heute wurde italienweit der 81. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus und vom Nationalsozialismus gefeiert. Auch auf den Meraner Soldatenfriedhöfen sowie auf dem Jüdischen Friedhof wurden Kränze im Gedenken an die Gefallenen niedergelegt.

Im Gedenken an die Kriegs- und Zivilopfer und an das erfolgreiche Ende des Kampfes gegen Faschismus und Nationalsozialismus fand heute Vormittag auf dem italienischen Soldatenfriedhof in der St.- Josef-Straße ein Gottesdienst statt. Im Anschluss an die Messe, die vom Militärkaplan Gianmarco Masiero zelebriert wurde, fand am Denkmal für die Gefallenen, am Denkmal für die Internierten, an der Gedenktafel für die Gefallenen der Carabinieri sowie an der Gedenktafel für die zivilen Opfer des Bombenangriffs vom 4. April 1945 eine offizielle Zeremonie mit Kranzniederlegung statt.

An der Gedenkfeier nahmen auch der Leiter des Amtes für den Schutz der Kultur und des Gedenkens der Verteidigung (UTCMD), Generalleutnant Andrea Rispoli (der gestern an der Pressekonferenz zum Abschluss der Restaurierungsarbeiten am italienischen Soldatenfriedhof teilgenommen hatte), der Kommandant des Alpini-Regiments Julia, Oberst Yuri Franco Di Profio, und – als Vertreter der Meraner Stadtregierung – der Vizebürgermeister Nerio Zaccaria, die Stadträtin Antonella Costanzo und der Stadtrat Daniele Di Lucrezia anwesend.

„Das Gedenken an alle Gefallenen, ohne jegliche Unterscheidung, ist eine grundlegende Aufgabe unseres Amtes. Durch das Gedenken pflegen wir die Kultur, die unerlässlich ist, um die Vergangenheit zu verstehen und uns als Bürger und verantwortungsbewusste Menschen in der Gegenwart zurechtzufinden. Kultur und Erinnerung helfen uns schließlich, die Bedeutung des Friedens und der freien Zusammenarbeit zwischen den Völkern zu begreifen. Frieden und Freiheit sind nämlich keine selbstverständlichen Werte, sondern jeder von uns muss sich täglich dafür einsetzen, sie zu gewährleisten“, betonte General Andrea Rispoli in seiner Rede.

„Der 25. April ist der Tag, an dem wir die Wiedererlangung der Freiheit und die Rückkehr Italiens zu den Werten der Demokratie, der Menschenwürde und des Friedens feiern. Es ist ein Gedenktag, der nicht nur auf die Vergangenheit blickt. Seine tiefere Bedeutung liegt in der Weitergabe der Erinnerung, vor allem an die neuen Generationen. Als Institutionen haben wir die Pflicht, diese Erinnerung zu bewahren und sie mit Ehrlichkeit, Respekt und Bewusstsein weiterzugeben. Dies heute zu tun bedeutet, die Demokratie von morgen zu stärken“, erklärte der Vizebürgermeister Nerio Zaccaria, der General Andrea Rispoli und Oberstleutnant Antonio Palmiro Mazzotta für ihre wertvolle Unterstützung beim Projekt zur konservativen Restaurierung des Soldatenfriedhofs und seiner Denkmäler danken wollte. Der Vizebürgermeister erinnerte daran, dass an der heutigen Feier auch Alfonso Barilaro, der Bruder des Soldaten Tommaso Barilaro, der auf dem Soldatenfriedhof begraben liegt, teilgenommen habe.

„Dieses Land wurde von unterschiedlichen Geschichten, verschiedenen Sprachen und unterschiedlichen Zugehörigkeiten geprägt. Es gab Italiener*innen, die sich entschieden, sich dem Faschismus und der Besatzung zu widersetzen. Es gab Südtiroler*innen, die nach schwierigen und zerrissenen Jahren den Nationalsozialismus und jede Form von Totalitarismus ablehnten. Verschiedene Wege, verschiedene Identitäten. Doch im entscheidenden Moment wurde eine gemeinsame Entscheidung getroffen: die Verweigerung von Freiheit und Menschenwürde nicht zu akzeptieren. Und genau hier spricht die Geschichte am eindringlichsten zu uns. Denn Geschichte dient nicht dazu, neutral in Erinnerung zu bleiben. Sie dient dazu, zu lehren. Sie dient dazu, eine Grenze aufzuzeigen. Und diese Grenze ist klar: zwischen denen, die die Freiheit verteidigen, und denen, die sie verweigern. Zwischen denen, die Demokratie aufbauen, und denen, die sie aushöhlen“, bekräftigte die Stadträtin Antonella Costanzo.

Am Donnerstag, 30. April wird um 10.15 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche (Romstraße) die Heilige Messe zum Gedenken an die Zivilopfer der Stadt Meran gefeiert. Um 11.00 Uhr findet die Kranzniederlegung und die Gedenkfeier bei der Gedenktafel für die Meraner Zivilopfer am Theaterplatz statt.