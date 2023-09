Gelungene Geburtstagsfeier oder Nationalismus?

Bozen – Die Flugshow hat nun doch stattgefunden: Die italienische Kunstflugstaffel Frecce Tricolori ist am heutigen Montag über Bozen geflogen. Wie berichtet, stand der Überflug auf dem Programm. Die Frecce Tricolori wurden am 28. März 1923 gegründet und feiern heuer ihr 100-jähriges Bestehen. Der synchrone Flug der Kampfflugzeuge sorgt zwar vielfältig für Begeisterung, in Südtirol findet die Geburtstagsfeier allerdings nicht überall Anklang.

Es gab wegen eines tragischen Unfalls nur neun Tage zuvor allerdings keine Flugakrobatik.

Stattdessen zogen die Piloten einen Kreis über Bozen und pusteten die Trikolore in den Himmel.

Das grün-weiß-rote Band war gleich mehrfach zu sehen.

Zuvor wurde verlautbart, dass die Flugshow wegen des tödlichen Unglücks bei einem Übungsflug am 16. September bei Turin abgesagt sei. Beim Absturz eines Flugzeugs der italienischen Militär-Kunstflugstaffel ist die fünfjährige Laura Origliasso ums Leben gekommen. Flugzeugexperten glauben, dass das Flugzeug, das sich noch in der Startphase befand, mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Vogelschwarm zusammengestoßen sei. Auch ein technischer Defekt wurde nicht ausgeschlossen. Brennende Teile des Jets stürzten auf das Auto der Familie, die den Flug von einer nahegelegenen Straße aus verfolgt hatte.

Schon am Wochenende sind die Frecce über das Trentino geflogen.

Proteste zum Überflug in Südtirol hatte es im Vorfeld vor allem von der Plattform Heimat in der SVP, dem Heimatbund und der Süd-Tiroler Freiheit gegeben, die von „nationalistischer und faschistischer Symbolpolitik“ sprach.

Auch der Schützenbund hat sich am heutigen Montag kritisch geäußert. „In einem kulturell sensiblen Gebiet, das völkerrechtswidrig zum fremden Staat Italien gekommen ist und das bis heute hin um seine Rechte kämpfen muss, ist die Flugschau der ‚Frecce Tricolori‘ aufs Schärfste abzulehnen“, erklären die Schützen in einer Aussendung. Wer im Jahre 2023 mit Kampfflugzeuge in Südtirol grün-weiß-roten Rauchwolken in den Himmel schicke, betreibe „ethnisches Zündeln und ethnische Umweltverschmutzung“.