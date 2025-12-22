Aktuelle Seite: Home > Politik > Gemeinden erhalten mehr Geld: Finanzabkommen 2026 unterzeichnet
Zusätzliche Ressourcen

Gemeinden erhalten mehr Geld: Finanzabkommen 2026 unterzeichnet

Montag, 22. Dezember 2025 | 16:52 Uhr
20251222_Unterschrift Vereinbarung zu Gemeindefinanzierung 2026_Fabio Brucculeri
LPA/Fabio Brucculeri
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Am 22. Dezember haben Landeshauptmann Arno Kompatscher und der Präsident des Rates der Gemeinden, Dominik Oberstaller, das Abkommen über die Gemeindefinanzierung 2026 unterzeichnet.

Der Entwurf des Abkommens war bereits am 19. Dezember von der Landesregierung genehmigt worden. Es legt die finanziellen Zuweisungen fest, die das Land Südtirol den Gemeinden und Bezirksgemeinschaften jährlich für die Erfüllung ihrer institutionelle Aufgaben bereitstellt.

Das Abkommen, das in enger Abstimmung mit dem Gemeinderat erarbeitet wurde, sieht für 2026 folgende Zuweisungen vor:

  • 247.219.350,71 Euro als Ordentlicher Fonds
  • 208.118.766,57 Euro als Investitionsfonds
  • 7.300.000 Euro als Fonds für die Tilgung von Krediten
  • 308.800 Euro als Ausgleichsfonds
  • 37.336.467 Euro als weitere Zuweisungen

Die Vereinbarung läutet eine neue zehnjährige Periode der Investitionsfinanzierung ein und bringt auch bei den laufenden Zuweisungen einige Änderungen bei der Ressourcenverteilung: Künftig wird zum Beispiel bei der Finanzkraft der Gemeinden auch die Ortstaxe berücksichtigt. Drei Millionen Euro sind für Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie zentraler Funktion – Bozen, Meran, Brixen und Bruneck – vorgesehen. Der Investitionsfonds sieht für 2026 insgesamt 180 Millionen Euro vor, davon 40 Millionen Euro für Bildung und andere prioritäre Projekte, die nach Projektvorschlag vergeben werden. Vereinfachungen wurden bei den von Amts wegen ausgezahlten Finanzmitteln eingeführt, welche nunmehr über ein Monitoring überwacht werden.

“Dank unseres starken Haushalts für das Jahr 2026 können wir den Gemeinden im Unterschied zu den Nachbarländern mehr Geldmittel bereitstellen. In den Gemeinden kommen die Gelder der Bevölkerung direkt und effizient zugute”, betonte Landeshauptmann Kompatscher bei der Unterzeichnung. Gemeindenpräsident Oberstaller ergänzte: “In diesem Jahr erhalten die Gemeinden über 20 Prozent mehr Finanzmittel. Damit können sie ihre Dienste weiter ausbauen und verbessern, um die Familien in Südtirol noch besser zu unterstützen.”

Wie üblich werden im Laufe des Jahres weitere Zusatzvereinbarungen folgen, etwa für die Verwaltung der Kindergärten, den Ausgleich geringerer Steuereinnahmen und die Zuweisungen für die Führung von Hallenbädern und Eisanlagen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Kommentare
72
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Wie unsere Ahnen Weihnachten feierten
Kommentare
33
Wie unsere Ahnen Weihnachten feierten
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
Kommentare
33
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
Kommentare
24
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
Kommentare
23
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 