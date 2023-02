Gemeinsames Dach für italienische Vereine in Bozen

Bozen – Das sanierungsbedürftige Gebäude in der Bozner Vittorio-Veneto-Straße Nummer 5 befand sich bis zum Vorjahr im Besitz der Gemeinde Bozen und bot über Jahre Kultur- und Sportvereinen Raum und beherbergte auch Ämter des Betriebs für Sozialdienste. Vor einem halben Jahr hat das Land das Haus im Tausch von der Gemeinde Bozen erworben. Heute hat die Landesregierung auf Vorschlag des Landesrates für Hochbau und Vermögen, Massimo Bessone, grundsätzlich beschlossen, das Gebäude in Stand zu setzen, um den italienischsprachigen Vereinen in der Landeshauptstadt eine angemessene Unterkunft zu bieten.

Landesrat Bessone verwies im Anschluss an die Regierungssitzung darauf, dass er gemeinsam mit den Fachleuten der Landesabteilungen Hochbau und Vermögen daran arbeite, das Gebäude in der Vittorio-Veneto-Straße 5 in Stand zu setzen und zu sichern. “Die erneuerten Räumlichkeiten möchten wir in der Folge kostenlos Verbänden und Vereinen des Ehrenamtes zur Verfügung stellen, die im sozialen oder soziosanitären Bereich, in der Kultur oder im Sport tätig sind, analog wie dies bereits bei dem Gebäude in der Goethestraße in Bozen der Fall ist, wo zahlreiche Landesverbände deutscher Sprache untergebracht sind”, betonte der Landesrat. Nun werde eine Machbarkeitsstudie ausgearbeitet, kündigte Landesrat Bessone an, um das Gebäude zu sichern und in Stand zu setzen.

Das landeseigene Gebäude in der Bozner Vittorio-Veneto-Straße wurde 1890 erbaute. Es hat ein Volumen von etwa 6000 Kubikmetern, 1600 davon unterirdisch.