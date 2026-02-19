Generation 60+ gedenkt Andreas-Hofer

Von: Ivd

Bozen – Morgen gedenkt die Generation 60+ der Südtiroler Volkspartei einer der prägendsten Persönlichkeiten der Tiroler Geschichte: Andreas Hofer. An seinem Todestag wird an seinen Einsatz für Freiheit, Selbstbestimmung und den Erhalt der Heimat erinnert.

„Andreas Hofer ist wohl eine der größten Symbolfiguren unseres Landes. Er steht für Opferbereitschaft, Heimatliebe und Standhaftigkeit – Werte, die das Leben vieler Menschen unserer Generation nachhaltig geprägt haben“, betont Otto von Dellemann, Vorsitzender der Generation 60+ der Südtiroler Volkspartei.

Für die Generation 60+ bleibt Andreas Hofer eine zentrale Identifikationsfigur. „Er handelte aus Pflichtgefühl, Glauben und moralischer Überzeugung. Sein Wirken erinnert uns daran, dass Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit keine Selbstverständlichkeiten sind, sondern immer wieder verteidigt und aktiv gelebt werden müssen“, unterstreicht von Dellemann.

Der Gedenktag sei zugleich Anlass, über den Wert von Frieden und Freiheit nachzudenken. „Gerade die aktuelle weltpolitische Lage zeigt, wie fragil Frieden selbst in Europa ist. Umso wichtiger ist es, den Frieden im eigenen Land bewusst wahrzunehmen, zu schützen und wertzuschätzen“, mahnt von Dellemann abschließend.