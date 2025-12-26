Aktuelle Seite: Home > Politik > Gespräche über Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha
Zerstörte Brücke nach einem thailändischen Luftangriff nahe der Grenze

Gespräche über Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha

Freitag, 26. Dezember 2025 | 22:21 Uhr
Zerstörte Brücke nach einem thailändischen Luftangriff nahe der Grenze
APA/APA/Agence Kampuchea Press (AKP)/AKP
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Im blutigen Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha gehen die Gespräche über eine dauerhafte Waffenruhe möglicherweise in eine entscheidende Phase. Am Samstag ist ein Treffen der Verteidigungsminister beider Länder an einem Grenzkontrollpunkt in Thailand geplant. Der thailändische Ministerpräsident Anutin Charnvirakul äußerte am Freitag in Bangkok die Hoffnung, dass sich beide Seiten auf eine gemeinsame Erklärung einigen werden.

Vorausgegangenen waren in den vergangenen Tagen vorbereitende Beratungen in einem gemeinsamen Ausschuss zu Grenzfragen. Diese soll laut ihm dem Vorbild einer Erklärung vom Oktober folgen, die Schritte zu einem dauerhaften Frieden vorsah.

Damals hatten sich beide Seiten nach neuen Gefechten im Sommer und einer vereinbarten Feuerpause unter anderem auf den Abzug schwerer Waffen aus dem Grenzgebiet sowie gemeinsame Minenräumung verständigt. Seit Anfang Dezember kam es jedoch zu neuen Kämpfen an mehreren Stellen der Grenze. Der Konflikt beider Länder um Gebietsansprüche schwelt bereits seit Jahrzehnten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kreisverkehr: Tägliche Herausforderung auf Südtirols Straßen
Kommentare
79
Kreisverkehr: Tägliche Herausforderung auf Südtirols Straßen
Südtirols Hotellerie bleibt nationaler Spitzenreiter
Kommentare
67
Südtirols Hotellerie bleibt nationaler Spitzenreiter
Weihnachten in Mailand: Armut vor den Toren
Kommentare
32
Weihnachten in Mailand: Armut vor den Toren
Selenskyj zu Volksabstimmung über Trump-Plan bereit
Kommentare
30
Selenskyj zu Volksabstimmung über Trump-Plan bereit
Als Weihnachten in Italien beinah abgeschafft wurde
Kommentare
27
Als Weihnachten in Italien beinah abgeschafft wurde
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 