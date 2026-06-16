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Landesrat Messner besucht Verwaltungszentrale des Sanitätsbetriebs

Gesundheitsversorgung: Austausch mit Verwaltung

Dienstag, 16. Juni 2026 | 18:29 Uhr
Edison ParK_Verwaltung_Gesundheitsversorgung_Gesundheit_Viki Huber
LPA/Viktoria Huber
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Von: mk

Bozen – Funktionierende Abläufe entscheiden sich im Gesundheitswesen auch oft abseits der Behandlung in Organisation, Planung und Koordination. Genau das unterstrich Gesundheitslandesrat Hubert Messner am 16. Juni bei seinem Lokalaugenschein in der Verwaltungszentrale des Südtiroler Sanitätsbetriebs im Park Edison in Bozen. “Die Arbeit im Hintergrund ist unverzichtbar, denn ohne sie läuft das Gesundheitssystem nicht”, unterstrich Messner im Gespräch mit den Verwaltungsmitarbeitenden, bei dem auch Ressortdirektor Michael Mayr, Generaldirektor Christian Kofler, Abteilungsdirektorin Laura Schrott und die gesamte Betriebsdirektion  mit dabei waren. Rund 220 Beschäftigte arbeiten in acht Abteilungen, darunter Generaldirektion sowie Pflege-, Sanitäts- und Verwaltungsdirektion im Park Edison.

Im Austausch mit dem Landesrat sprachen die Mitarbeitenden offen über ihren Arbeitsalltag. “Im Gesundheitsbetrieb zu arbeiten ist ein Marathon, kein Sprint”, sagte ein Mitarbeiter und verwies damit auf die langfristigen Anforderungen und die notwendige Ausdauer. Positiv hervorgehoben werden das starke Miteinander im Betrieb sowie die gute Zusammenarbeit mit den Schnittstellen im Ressort für Gesundheit und Gesundheitsvorsorge des Landes. Auch neue Kolleginnen und Kollegen würden für frische Impulse sorgen, sagten die Mitarbeitenden und würdigten gleich mehrfach ausdrücklich die Präsenz des Landesrats. Ein wichtiges Thema war die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsberufen und Verwaltung. Sie sei entscheidend, damit Abläufe reibungslos funktionieren und die Gesundheitsversorgung gesichert bleibe, war man sich einig.

Messner und die Betriebsspitze dankten den Mitarbeitenden für ihren Einsatz und ihre Verlässlichkeit im Hintergrund. Der Termin in der Verwaltungszentrale des Sanitätsbetriebs in Bozen ist Teil einer jährlichen Besuchsreihe. Landesrat Messner besucht dabei regelmäßig die Einrichtungen des Sanitätsbetriebs, wie Krankenhäuser, Gesundheitssprengel und Gemeinschaftshäuser, um den direkten Austausch mit den Mitarbeitenden zu pflegen.

Bezirk: Bozen

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