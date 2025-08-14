Aktuelle Seite: Home > Politik > Gipfeltreffen von Trump und Putin beginnt am Freitagabend
Gipfel von Trump (li) und Putin am Freitag

Gipfeltreffen von Trump und Putin beginnt am Freitagabend

Donnerstag, 14. August 2025 | 12:21 Uhr
Gipfel von Trump (li) und Putin am Freitag
APA/APA/AFP/POOL/SAUL LOEB/PAVEL BEDNYAKOV
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Einen Tag vor dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin über die Beendigung des Ukraine-Krieges steht der Fahrplan der Verhandlungen fest. Die Begegnung werde um 11.30 Uhr Ortszeit (21.30 Uhr MESZ) in Alaska beginnen, teilte der Berater der russischen Regierung, Juri Uschakow, am Donnerstag mit. Vorgesehen sei ein Einzeltreffen von Trump und Putin, nur begleitet von Übersetzern.

Zudem solle es ein Arbeitsfrühstück der beiden Präsidenten zusammen mit ihren Verhandlungsdelegationen geben. Am Ende des Gipfels werde es dann eine gemeinsame Pressekonferenz geben.

Trump hatte mit schwerwiegenden Konsequenzen gedroht

Uschakow ging nicht auf die Drohungen von Trump ein, sollte sich Russland einer Einigung auf ein Ende der Kämpfe verweigern. Der US-Präsident hatte am Mittwoch mit “schwerwiegenden Konsequenzen” gedroht, sollte Putin keinem Frieden zustimmen. Er ließ offen, worum es sich dabei handle. Trump hatte ein rasches Folgetreffen in Aussicht gestellt, an dem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen könnte. Trump äußerte sich nach einer Videokonferenz mit europäischen Staats- und Regierungschefs sowie Selenskyj. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hatte dabei bekräftigt, Grenzen dürften nicht mit Gewalt verändert werden.

Nach Angaben von Uschakow wollen Putin und Trump bei ihrem Treffen auch über das “riesige ungenutzte Potenzial” der russisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen beraten. In Alaska wird neben anderen russischen Kabinettsmitgliedern auch der russische Finanzminister Anton Siluanow erwartet.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Kommentare
94
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Wegen hoher Preise: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
Kommentare
64
Wegen hoher Preise: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Kommentare
59
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Kommentare
56
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Spitzensportlerin bestellt Pizza ohne Tomaten – und muss mehr bezahlen
Kommentare
50
Spitzensportlerin bestellt Pizza ohne Tomaten – und muss mehr bezahlen
Anzeigen
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 