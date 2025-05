GrÃ¼ne Bruneck gegen Ausbauprojekt am Kronplatz

Von: Ivd

Bruneck – Im Vorfeld der für Dienstag angesetzten Entscheidung über das Ausbauprojekt „Kronplatz 1+2“ richtet die Ortsgruppe der Grünen Bruneck einen offenen Brief an die Südtiroler Landesregierung. Darin spricht sie sich entschieden gegen das Vorhaben aus, das unter anderem die Verlegung der Mittelstation, die Erneuerung zweier Aufstiegsanlagen sowie eine neue Piste umfasst.

In dem Schreiben unterstützen die Grünen die bereits erhobene Kritik mehrerer Umwelt- und Naturschutzorganisationen, darunter der Heimatpflegeverband Südtirol, der Dachverband für Natur- und Umweltschutz, Mountain Wilderness und der Alpenverein CAI Alto Adige. Aus Sicht der Unterzeichner seien die Eingriffe zu weitreichend, die ökologischen Folgen zu gravierend.

Kritik üben die Grünen vor allem an der geplanten Rodung von rund zwölf Hektar Wald für die neue Piste. Das betroffene Gebiet sei ökologisch intakt, beherberge eine hohe Artenvielfalt und erfülle wichtige Schutzfunktionen. Zusätzlich würden laut dem offenen Brief über 96.000 Kubikmeter Erdbewegungen notwendig – sowohl für Aushub als auch für Aufschüttungen –, was aus Sicht der Initiatoren einen massiven landschaftlichen Eingriff darstellt.

Auch die geplante Verlegung der Mittelstation sei aus ihrer Sicht nicht notwendig, um die Aufstiegsanlagen zu erneuern. Zudem befürchten sie, dass der Ausbau zusätzliche Straßenerschließungen notwendig mache und der ohnehin hohe Ressourcenverbrauch durch künstliche Beschneiung und Speicherbecken weiter steige. Nicht zuletzt warnen sie vor einem erhöhten Unfallrisiko durch mehr Gäste auf den Pisten.

Die Grünen fordern daher ein Umdenken in der Tourismuspolitik. Statt weiteren Kapazitätssteigerungen sei mehr Rücksicht auf natürliche Ressourcen notwendig. Sie appellieren an die Landesregierung, dem negativen Gutachten des Umweltbeirats zu folgen und das Projekt in der vorliegenden Form nicht zu genehmigen.

Man spreche, so heißt es abschließend im Schreiben, auch im Namen vieler Bürger, die sich zwar nicht öffentlich äußerten, die Bedenken jedoch teilten.