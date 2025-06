GrÃ¼ne fordern gemeinsame Tourismusstrategie fÃ¼r die Euregio

Von: luk

Meran – Angesichts des zunehmenden Tourismusdrucks in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino fordern die Grünen in Südtirol eine grenzüberschreitende Strategie für einen nachhaltigeren Umgang mit dem Tourismus. Beim diesjährigen Dreierlandtag in Meran bringen die Landtagsabgeordneten Brigitte Foppa, Madeleine Rohrer, Zeno Oberkofler und Lucia Coppola (Trentino) einen entsprechenden Antrag ein.

Mit über 100 Millionen Übernachtungen pro Jahr zählt die Euregio zu den meistbesuchten Regionen der Alpen. Der Tourismus trägt bis zu 14 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei, bringt aber laut den Grünen auch erhebliche Belastungen für Umwelt, Landschaft und Bevölkerung mit sich.

Ziel des Antrags ist eine ausgewogene Entwicklung im Einklang mit den Klimazielen der drei Länder. Vorgeschlagen werden unter anderem eine stärkere Bewerbung alternativer Reiseziele und Saisonzeiten, die Verbesserung der öffentlichen Erreichbarkeit sowie digitale Maßnahmen zur Besucherlenkung.

„Tourismus kann wieder zur Ressource werden, wenn er klimabewusst und fair gestaltet wird“, betonen die Abgeordneten. Voraussetzung sei jedoch eine gemeinsame Strategie auf Ebene der Europaregion.