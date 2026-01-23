Aktuelle Seite: Home > Politik > Grüne fordern Wohnbau-Offensive für Bozen
500 Mio. Euro gefordert

Grüne fordern Wohnbau-Offensive für Bozen

Freitag, 23. Januar 2026 | 11:26 Uhr
Es wird wieder mehr gekauft
APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Ratsfraktion Verdi Grüne Vërc hat im Gemeinderat von Bozen einen Beschlussantrag für eine umfassende Wohnbau-Offensive eingebracht. Ziel ist ein öffentliches Wohnbauprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 500 Millionen Euro, um der zunehmenden Wohnungsnot in der Stadt zu begegnen.

In der am 23. Jänner 2026 vorgelegten Motion wird betont, dass Bozen als Hochpreisstadt besonders stark von Wohnraummangel betroffen sei. Gerade im Zusammenhang mit dem Anspruch der Stadt auf eine besondere Rolle als Landeshauptstadt müsse leistbares Wohnen ein zentrales sozialpolitisches Handlungsfeld bleiben.

Konkret fordern die Grünen unter anderem eine Erhebung von Leerständen und Brachflächen, den Aufbau einer gemeinsamen Taskforce von Gemeinde, Land, WOBI und weiteren Akteuren sowie eine klare Finanzierung. Vorgesehen ist ein Sondernachtragshaushalt des Landes Südtirol 2026 in Höhe von 500 Millionen Euro für den öffentlichen Wohnbau sowie zusätzliche Mittel aus dem Gemeindehaushalt. Zudem wird eine Erhöhung der GIS auf Kurzzeitvermietungen wie Airbnb vorgeschlagen, deren Mehreinnahmen zweckgebunden für leistbares Wohnen verwendet werden sollen.

Als Pilotprojekt nennen die Grünen die Umwandlung der Otto-Huber-Kaserne in ein neues Wohnviertel mit mindestens 600 Wohnungen. Der Antrag wurde von Gemeinderat Rudi Benedikter unterzeichnet.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Kommentare
131
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Kommentare
67
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
Kommentare
46
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Kommentare
45
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
„Ich trage keine Verantwortung, ich bin unschuldig und auch wir sind Opfer“
Kommentare
31
„Ich trage keine Verantwortung, ich bin unschuldig und auch wir sind Opfer“
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 