Grüne fordern Wohnbau-Offensive für Bozen

Von: luk

Bozen – Die Ratsfraktion Verdi Grüne Vërc hat im Gemeinderat von Bozen einen Beschlussantrag für eine umfassende Wohnbau-Offensive eingebracht. Ziel ist ein öffentliches Wohnbauprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 500 Millionen Euro, um der zunehmenden Wohnungsnot in der Stadt zu begegnen.

In der am 23. Jänner 2026 vorgelegten Motion wird betont, dass Bozen als Hochpreisstadt besonders stark von Wohnraummangel betroffen sei. Gerade im Zusammenhang mit dem Anspruch der Stadt auf eine besondere Rolle als Landeshauptstadt müsse leistbares Wohnen ein zentrales sozialpolitisches Handlungsfeld bleiben.

Konkret fordern die Grünen unter anderem eine Erhebung von Leerständen und Brachflächen, den Aufbau einer gemeinsamen Taskforce von Gemeinde, Land, WOBI und weiteren Akteuren sowie eine klare Finanzierung. Vorgesehen ist ein Sondernachtragshaushalt des Landes Südtirol 2026 in Höhe von 500 Millionen Euro für den öffentlichen Wohnbau sowie zusätzliche Mittel aus dem Gemeindehaushalt. Zudem wird eine Erhöhung der GIS auf Kurzzeitvermietungen wie Airbnb vorgeschlagen, deren Mehreinnahmen zweckgebunden für leistbares Wohnen verwendet werden sollen.

Als Pilotprojekt nennen die Grünen die Umwandlung der Otto-Huber-Kaserne in ein neues Wohnviertel mit mindestens 600 Wohnungen. Der Antrag wurde von Gemeinderat Rudi Benedikter unterzeichnet.