Grüne in Neumarkt präsentieren Kandidatenliste

Von: mk

Neumarkt – Umwelt, Soziales, Verkehr und Transparenz – das sind die vier Kernthemen der grünen Kandidatinnen und Kandidaten in Neumarkt. Bei den diesjährigen Gemeinderatswahlen treten vier Kandidatinnen und Kandidaten in Neumarkt an: zwei Frauen und zwei Männer, die alle ihre eigenen Erfahrungen und Kompetenzen mitbringen.

Sadbhavana Pfaffstaller, amtierende Gemeinderätin für die Grünen, führt die Liste an. Sie ist seit einer Legislaturperiode im Gemeinderat tätig. „Jede politische Entscheidung, jeder Neustart und jedes Ende beginnen im innersten Kern und beeinflussen ihn letztendlich am stärksten. Politisch gesehen ist dieser Kern das eigene Dorf. Und genau das macht die Gemeindepolitik so wichtig“, betont Pfaffstaller. Sie will die Schwerpunkte beharrlich weiterverfolgen.

Florian Romagna, Lehrer für Rechtskunde und Volkswirtschaftslehre an der Oberschule, ist der Zweitplatzierte auf der Liste. Er kandidiert, weil er überzeugt ist, dass es Zeit für Veränderung ist. Sein Ziel ist eine Dorfgemeinschaft, in der das Verbindende vor dem Trennenden steht. „Besonders wichtig sind eine transparente, bürgernahe Verwaltung, nachhaltige Mobilität, Umweltschutz und bezahlbares Wohnen“, sagt er. „Tourismus ist zwar ein wichtiger Faktor, darf aber nicht die Bedürfnisse der Bevölkerung überschatten. Die Entwicklung Neumarkts muss im Einklang mit sozialen und ökologischen Aspekten erfolgen, um den Wohlstand zu sichern und das Dorf für alle Generationen lebenswert zu halten.“

Als Dritte kandidiert Andrea Daldos. Sie ist in Neumarkt und Aldein aufgewachsen und vor fünf Jahren in ihren Heimatort zurückgekehrt. Andrea setzt sich für ein inklusives, gemeinschaftliches Dorf ein, in dem alle willkommen sind – ein Ort, an dem hohe Lebensqualität mit einem vielfältigen sozialen und kulturellen Angebot vereint wird. Durch ein starkes Miteinander und nachhaltige Entwicklung möchte Andrea ein lebenswerteres Neumarkt mitgestalten. „Ich setze mich für ein grünes, lebenswertes Dorf ein. Dieses Ziel erreicht man nur durch Verantwortung und aktives Handeln“, sagt sie.

Last but not least kandidiert Franz Hillebrand. Er ist ein Urgrüner und von Anfang an dabei – mit viel politischer Erfahrung. Über die Jahre hat er sich einen großen Wissensschatz in vielen Bereichen angeeignet und mit seiner Frau die Triade gegründet. Seine Vision für ein grüneres Neumarkt ist klar: „Ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger sind eine wertvolle Ressource und nicht einfach ein Kostenfaktor. Es muss Raum geschaffen werden, damit ihre Erfahrungen und ihr Wissen der Gemeinschaft zugutekommen.“ Er setzt sich für mehr Respekt für Mensch, Natur und Umwelt ein, für mehr Dialogbereitschaft zur Bewältigung komplexer Themen und für gelebte Solidarität. Diese Werte sind seine Leitlinien für eine zukunftsfähige, effiziente Verwaltung des Gemeinwesens.

Gemeinsam mit den grünen Unterstützern und ihrem Erfahrungsschatz wollen sich die Kandidatinnen und Kandidaten für eine zukunftsfähige und umweltfreundliche Gemeinde einsetzen, die sich stetig weiterentwickelt.