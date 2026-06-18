Grüne kritisieren Stillstand bei Projekt “Talfer-Beach”

Von: luk

Bozen – Die Grünen im Bozner Gemeinderat werfen der Stadtverwaltung Untätigkeit bei der Umsetzung eines geplanten „Talfer-Beach“ beziehungsweise eines naturnahen Badebereichs an Talfer oder Eisack vor. In einer dringenden Anfrage an Umweltstadtrat Marco Caruso fordert Gemeinderat Rudi Benedikter Auskunft über den aktuellen Stand des Projekts.

Nach Angaben der Grünen hatte der Stadtrat im Dezember 2025 zugesichert, die Vorschläge des Gemeinderatsbeschlusses „Cooles Bozen“ in das Gesamtkonzept „Flussraum Bozen – Talfer/Eisack“ einzubinden. Ziel sei es, die Flüsse stärker für Naherholung und als kühlende Elemente im Stadtgebiet zu nutzen.

Konkret verlangen die Grünen, dass mögliche Standorte für einen Badestrand oder Badesee entlang von Talfer oder Eisack in die Planungen aufgenommen werden. Zudem solle der Gemeinderat über den Fortschritt des Projekts informiert werden.

In ihrer Anfrage kritisieren die Grünen, dass seit der Zusage vor einem halben Jahr keine konkreten Schritte erkennbar seien. Angesichts der zunehmenden Sommerhitze und des großen Andrangs im Bozner Lido sei zusätzlicher öffentlicher Bade- und Erholungsraum dringend notwendig.

Das Projekt knüpft laut Benedikter an einen Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 1996 an, der bereits die Schaffung eines zweiten öffentlichen, naturnahen Schwimmbades auf Gemeindegebiet vorsah. Nun verlangen die Grünen von der Stadtregierung konkrete Antworten und einen Zeitplan für die Umsetzung.