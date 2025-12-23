Grundbücher von 1990 bis 2001 nun online zugänglich

Von: Ivd

Bozen – Die Digitalisierung im Bereich Grundbuch schreitet erfolgreich voran. Ab 22. Dezember stehen weitere Jahrgänge der Grundbuchsunterlagen online zur Verfügung, und zwar für den Zeitraum von 1990 bis 2001. Abrufbar sind sämtliche Titel, Verfügungen und Beilagen, die bei den einzelnen Grundbuchsämtern hinterlegt wurden. Diese Jahrgänge ergänzen jene, die bereits im vergangenen Jahr veröffentlicht wurden, und decken damit einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren digital zugänglicher Dokumente ab.

“Diese neue Veröffentlichung stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg der Digitalisierung des Grundbuchs dar – ein Prozess, der darauf abzielt, grundbuchs- und katasterbezogene Informationen für alle Akteure besser zugänglich und transparenter zu machen”, erklärt der zuständige Landesrat Christian Bianchi. “Trotz Herausforderungen arbeiten wir konsequent weiter, mit dem Ziel, schrittweise auch Dokumente aus der Zeit vor 1990 zu digitalisieren.”

Mit Hilfe des Portals OpenKat, dem Online-Informationssystem von Grundbuch und Kataster, können Bürger, Fachleute und Unternehmen alle Grundbuchsunterlagen von 1990 bis heute online einsehen, und zwar ohne persönlich in die Ämter gehen oder schriftliche Anfragen stellen zu müssen. Der Dienst ist rund um die Uhr, sieben Tage die Woche verfügbar, und ermöglicht einen einfachen und schnellen Zugriff auf Dokumentenkopien, die teilweise mehr als 30 Jahre alt sind.

Das Digitalisierungsprojekt vereinfacht nicht nur den Zugang zu den Unterlagen, sondern trage auch dazu bei, Bearbeitungszeiten zu verkürzen, die Effizienz der Ämter zu steigern und die sichere Aufbewahrung der Grundbuchsunterlagen zu gewährleisten, heißt es aus dem Ressort für Hochbau, Valorisierung des Vermögens und Grundbuch und Kataster. So können Immobilienfachleute, Notare, öffentliche Einrichtungen sowie Bürger rasch auf grundlegende Informationen für Kaufverträge, Erbschaften und Katasterverfahren zugreifen.