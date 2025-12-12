Aktuelle Seite: Home > Politik > Haushalt: Zwei Vorschläge des Team K genehmigt
Paul Köllensperger zeigt sich sehr zufrieden

Haushalt: Zwei Vorschläge des Team K genehmigt

Freitag, 12. Dezember 2025
Foto Paul Köllensperger 2024
Team K/Paul Köllensperger
Von: ka

Bozen – Zwei Vorschläge des Team K wurden genehmigt: 1. Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung, 2. Senkung der Immobiliensteuer auf 0,2 Prozent bei gemeinnützigen Wohnbauprojekten.

Bozen – Der Landtag hat zwei Vorschläge des Team K angenommen: Begleitpersonen von Menschen mit 100-prozentiger Behinderung fahren im öffentlichen Nahverkehr kostenlos und die GIS wird für Wohnbauprojekte von öffentlichem Interesse auf 0,2 Prozent gesenkt.

Paul Köllensperger, der beide Anträge unterzeichnet hat, zeigt sich sehr zufrieden, bei zwei wichtigen Themen Akzente gesetzt zu haben.

Team K/Paul Köllensperger

Inklusive Mobilität: Begleitpersonen von Menschen mit 100-prozentiger Behinderung können künftig kostenlos öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Ein wichtiger Schritt für mehr Autonomie und Chancengleichheit.
Leistbares Wohnen: Die GIS wird für Träger von Projekten im gemeinnützigen Bereich auf 0,2 Prozent gesenkt. Diese Projekte sind entscheidend, um Wohnungen zu einem fairen Mietpreis anzubieten und den Immobilienmarkt – insbesondere in Bozen – zu entlasten. Eine geringere Steuerlast bedeutet eine realistischere wirtschaftliche Tragfähigkeit für Initiativen, für die ja dringender Bedarf besteht.

Es sind zwei konkrete Maßnahmen für mehr Gerechtigkeit, mehr Inklusion und mehr Unterstützung für Familien.

© 2025 First Avenue GmbH
 