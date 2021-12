Haushaltsplan 2022-2024 vorgestellt

Natz-Schabs – Der Bürgermeister Alexander Überbacher stellte bei der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres den Haushaltsplan 2022-2024 vor. Für das Jahr 2022 weist der Haushaltsplan eine Gesamtsumme von 12.153.000 Euro auf, davon sind fünf Millionen Euro für Investitionen veranschlagt.

„Für das übergemeindliche Seniorenheim in Mühlbach sind 1.378.000 Euro vorgesehen, damit ist der Anteil der Gemeinde Natz-Schabs für dieses so dringliche Vorhaben fast zur Gänze durchfinanziert und abgeschlossen“, teilte Bürgermeister Alexander Überbacher den Gemeinderäten mit. Für das Bildungshaus in Raas sind 1,1 Millionen Euro vorgesehen, der tatsächliche Beginn dieses Baus ist aufgrund des Rekurses eines Nachbarn aber weiter unsicher. „Durch die Summen im Haushalt wollten wir aber ein klares Zeichen setzen, dass dieses Projekt oberste Priorität hat“, so der Bürgermeister.

Eine weitere Großinvestition stellt die Errichtung des Gemeindebauhofs in Schabs dar, für 2022 sind dafür 712.000 Euro vorgesehen. „Das gesamte Vorhaben kostet rd. 1,5 Mio. Euro ca. die Hälfte der benötigten Mittel ist durch die Ausgleichsgelder für die BBT-Zulaufstrecke Süd zwischen 2021 und 2022 abgedeckt“ konnte Bürgermeister Alexander Überbacher vermelden. Geschätzte 350.000 Euro sind für die Neuerrichtung von Trink- Lösch- und Abwasserleitungen zur Erschließung des ehemaligen Natoareals reserviert. „Diese Gelder stammen wiederum aus den Ausgleichsgelder für die Errichtung des Brennerbasistunnels“, so Überbacher. Auch die Grundabläse für die Wohnbauerweiterungszone „Dorfwiese“ in Viums wurde mit rd. 800.000 Euro vorgesehen, wo das der Beschluss für die Einleitung des Verfahrens kürzlich im Gemeindeausschuss gefasst wurde. „Dies wird eine Wohnbauzone mit sehr hoher Lebensqualität und ich bin überzeugt, dass die Familien viel Freude mit ihren neuen Eigenheimen haben werden“ so Vizebürgemeister Helmut Plaickner.

Weitere Investitionen sind die Errichtung einer neuen Müllsammelstelle beim derzeit im Bau befindlichen „Haus Romana“ in Schabs (73.000 Euro), die Errichtung eines Parkplatzes in der Zone Rindersteig in Natz (65.000 Euro), allgemeine Asphaltierungsarbeiten (55.000 Euro) und die Montage einer Akustikdecke im Mehrzweckraum in Aicha (20.000 Euro).

Die Sportvereine Natz, Schabs, Raas und Aicha erhalten in Summe für diverse Investitionen insgesamt 64.000 Euro, die Pfarrei Natz für die Erneuerung des Kirchturmdaches in Natz einen Beitrag von 60.000 Euro.

Im Rahmen von Planungsaufträgen wurden unter anderem für die Projektierung des neuen Dorfplatzes in Natz 50.000 Euro zweckgebunden. Für die Planung der Friedhofserweiterung in Raas sind 20.000 Euro, für einen Planungswettbewerb für eine neue Nutzung des ehemaligen Bahnhofsgebäudes in Aicha 25.000 Euro sowie für eine Konzeptstudie zur Sanierung des Sporthauses in Schabs 15.000 Euro vorgesehen.