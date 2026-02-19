HGV: Antrittsbesuch bei Landesrat Peter Brunner

Von: Ivd

Bozen – Im Rahmen seines Antrittsbesuches bei Landesrat Peter Brunner hat HGV-Präsident Klaus Berger gemeinsam mit HGV-Direktor Raffael Mooswalder zentrale Anliegen des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) zur Sprache gebracht. Im Mittelpunkt des Austausches standen insbesondere die Thematik der Mitarbeiterunterbringung sowie notwendige gesetzliche Anpassungen im Bereich Raum und Landschaft.

Der HGV unterstrich dabei die Priorität der Sicherstellung von ausreichendem und leistbarem Wohnraum, sowohl für Beschäftigte im Gastgewerbe als auch für die einheimische Bevölkerung. Die Beherbergung der Mitarbeitenden für gastgewerbliche Betriebe ist kollektivvertraglich verpflichtend. Auf Grund des gesetzlich einzuhaltenden Mitarbeiterschlüssels und der wachsenden Qualität der Betrieb nimmt nummerisch der Bedarf an Mitarbeiterunterkünften zu. „Hinzu kommt, dass die Beschäftigten andere Erwartungen haben in Bezug auf Privatsphäre, Qualität und Trennung von Arbeits- und Freizeitbereich. Eine Unterbringung direkt im Betrieb ist daher vielfach nicht mehr zeitgemäß oder organisatorisch umsetzbar”, erklärt HGV-Präsident Klaus Berger.

Vor diesem Hintergrund erneuerte der HGV seine Forderung nach einer Anpassung des Landesgesetzes für Raum und Landschaft im Zuge der nächsten Gesetzesänderung. Ziel sei es, praktikable Lösungen für die Schaffung von Mitarbeiterunterkünften zu ermöglichen.

HGV-Direktor Raffael Mooswalder betonte außerdem die Bedeutung einer konstruktiven Zusammenarbeit mit der Landespolitik, um tragfähige Rahmenbedingungen für das Gastgewerbe zu schaffen und gleichzeitig den Interessen der Gesamtbevölkerung Rechnung zu tragen.

Sowohl von Landesrat Peter Brunner als auch vom HGV wurde im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung unterstrichen, dass von Seiten der Hotels und Gastbetriebe verstärkt auf einen achtsamen und verantwortungsvollen Umgang mit Strom- und Wasserressourcen geachtet werden soll. Die Beratungsangebote des HGV in den Bereichen Nachhaltigkeit und Innovationen seien hier wichtige Bausteine, heißt es abschließend in der Presseaussendung.