Höllrigl und Unterweger: Zwei weitere Führungskräfte ernannt

Bozen – Die Landesregierung hat auch in der heutigen Sitzung weitere Führungspositionen vergeben. In zwei Beschlüssen, vorgelegt von Personallandesrätin Magdalena Amhof, ging es um die Ernennung der Direktoren des Ressorts Tourismus, Land- und Forstwirtschaft sowie der Agentur für Bevölkerungsschutz. Beide Beauftragungen gelten ab dem 1. Mai 2024.

Neu in der Landesverwaltung ist Ulrich Höllrigl, der ab dem 13. März dem Ressort Tourismus, Land- und Forstwirtschaft vorsteht. Höllrigl war zuletzt als Vizedirektor des Südtiroler Bauernbundes und als Geschäftsführer der “Plattform Land” tätig. Als Ressortdirektor steht er Landesrat Luis Walcher zur Seite.

Klaus Unterweger leitet die Agentur für Bevölkerungsschutz seit dem 1. Juni 2021. Mit dem heutigen Beschluss wird Unterweger in dieser Funktion bestätigt. Zuvor stand er seit 2014 dem Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz als Direktor vor.

Landesverwaltungsstruktur neu geordnet

­

Die Struktur der Landesverwaltung wird außerdem an die Zuständigkeitsbereiche der Landesregierungsmitglieder und die neu formierten Ressorts angepasst. Die Landesregierung hat dazu heute grünes Licht gegeben.

Ein neues Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität wird es künftig im Landesressort “Sozialer Zusammenhalt, Familie, Senioren und Genossenschaften” von Landeshauptmannstellvertreterin Rosmarie Pamer geben. Das Amt ist für die Belange des Dritten Sektors, die Freiwilligendienste, die Entwicklungszusammenarbeit, die Grenzpendelnden und die Auslandssüdtiroler und -südtirolerinnen zuständig. Diese Bereiche waren bisher im Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt angesiedelt, das Teil des Präsidiums war und damit in den Zuständigkeitsbereich des Landeshauptmanns fiel.

Die Wahl der neuen Landesregierung und die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den einzelnen Regierungsmitgliedern machen die Neuordnung der Struktur der Landesverwaltung nötig. Zuständigkeiten, Dienste, Ämter und Abteilungen müssen in die veränderten Landesressorts eingegliedert werden.

Die Landesregierung hat heute auf Vorschlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher diese Neuordnung vorgenommen. Zu diesem Zweck hat sie eine neue Durchführungsverordnung genehmigt, die am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft tritt. In dieser Durchführungsverordnung sind alle neu formierten Landesressorts samt der zugeordneten Abteilungen und Ämter mit ihren Zuständigkeiten angeführt, ebenso wie die verschiedenen Sonderaufträge, die in einzelnen Bereichen vergeben wurden.