Aktuelle Seite: Home > Politik > “Ich bin kein Gewalttäter”
Gemeinderatspräsident Carlo Vettori kündigt Rücktritt an

“Ich bin kein Gewalttäter”

Sonntag, 26. Oktober 2025 | 10:31 Uhr
Carlo Vettori
stnews/luk
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Nach der Anzeige seiner Ehefrau wegen mutmaßlicher häuslicher Gewalt hat der Präsident des Bozner Gemeinderats, Carlo Vettori (Fratelli d’Italia), angekündigt, sein Amt niederzulegen. In einer Mitteilung erklärte Vettori, er werde seine Rücktrittserklärung am Montag bei der Stadtverwaltung einreichen.

Gegen Vettori war nach einer ehelichen Auseinandersetzung ein Annäherungsverbot von 500 Metern verhängt worden. Der Politiker betonte in seiner Stellungnahme, er habe „nie eine Frau geschlagen, schon gar nicht die Mutter meiner Kinder“. Zugleich bat er um Respekt für die Privatsphäre seiner Familie: „Ich habe großen Respekt vor den Institutionen, die ich stets mit Engagement vertreten habe. Angesichts einer schwierigen familiären Situation habe ich beschlossen, mein Amt niederzulegen.“

Vettori erklärte zudem, er wolle verhindern, dass die Opposition den Fall politisch ausschlachte, und zeigte sich zuversichtlich, nach der Klärung der Vorwürfe wieder in die politische Arbeit zurückkehren zu können. Er bedankte sich beim Bürgermeister Claudio Corrarati sowie bei den Koalitionspartnern für die Unterstützung und kündigte an, sich zum Schutz des Ansehens seiner Partei vorübergehend selbst zu suspendieren.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Zu viel Lärm und Staub”: Laubbläser röhren in Bozen bereits in der Früh
Kommentare
51
“Zu viel Lärm und Staub”: Laubbläser röhren in Bozen bereits in der Früh
Die Sommerzeit geht zu Ende
Kommentare
33
Die Sommerzeit geht zu Ende
Zugführer wird im Pustertal massiv beleidigt und bedroht
18
Zugführer wird im Pustertal massiv beleidigt und bedroht
Nachbarschaftskontrolle: Details in Bozen ausgefeilt
14
Nachbarschaftskontrolle: Details in Bozen ausgefeilt
Italienische Polizei beschlagnahmt zwei Mafia-Yachten
13
Italienische Polizei beschlagnahmt zwei Mafia-Yachten
Anzeigen
Warum Passwortschutz heute wichtiger ist als je zuvor
Warum Passwortschutz heute wichtiger ist als je zuvor
Digitale Sicherheit im Familienalltag
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 