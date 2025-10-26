“Ich bin kein Gewalttäter”

Von: luk

Bozen – Nach der Anzeige seiner Ehefrau wegen mutmaßlicher häuslicher Gewalt hat der Präsident des Bozner Gemeinderats, Carlo Vettori (Fratelli d’Italia), angekündigt, sein Amt niederzulegen. In einer Mitteilung erklärte Vettori, er werde seine Rücktrittserklärung am Montag bei der Stadtverwaltung einreichen.

Gegen Vettori war nach einer ehelichen Auseinandersetzung ein Annäherungsverbot von 500 Metern verhängt worden. Der Politiker betonte in seiner Stellungnahme, er habe „nie eine Frau geschlagen, schon gar nicht die Mutter meiner Kinder“. Zugleich bat er um Respekt für die Privatsphäre seiner Familie: „Ich habe großen Respekt vor den Institutionen, die ich stets mit Engagement vertreten habe. Angesichts einer schwierigen familiären Situation habe ich beschlossen, mein Amt niederzulegen.“

Vettori erklärte zudem, er wolle verhindern, dass die Opposition den Fall politisch ausschlachte, und zeigte sich zuversichtlich, nach der Klärung der Vorwürfe wieder in die politische Arbeit zurückkehren zu können. Er bedankte sich beim Bürgermeister Claudio Corrarati sowie bei den Koalitionspartnern für die Unterstützung und kündigte an, sich zum Schutz des Ansehens seiner Partei vorübergehend selbst zu suspendieren.