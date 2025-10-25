Von: mk

Bozen – Unter dem Motto „Identität bewahren, Heimat stärken“ versammelte sich die Süd-Tiroler Freiheit zur Landesversammlung auf Schloss Maretsch in Bozen. Über 200 Mitglieder füllten den Innenhof bis auf den letzten Platz. Höhepunkte waren die Neuwahl des Hauptausschusses und die Gastrede von Gerald Grosz, einem der profiliertesten politischen Kommentatoren Österreichs. Aufgrund von Umfragen und Mitgliederzahlen fühlt sich die Bewegung klar im Aufwind.

Grußworte an die Versammlung richteten Dr. Koloman Brenner, Vizepräsident des Auswärtigen Ausschusses im ungarischen Parlament, Luis Pixner vom Südtiroler Heimatbund sowie Dr. Eva Klotz, langjährige Landtagsabgeordnete und Galionsfigur der Volkstumspolitik. „Wir stehen und fallen mit unserer Sprache. Sie ist unsere Seele und entsprechend wichtig ist es, unsere Muttersprache und die deutsche Schule zu pflegen und zu verteidigen“, betonte Klotz.

6.500 Mitglieder

Stefan Zelger, Büroleiter und Mitglied der Landesleitung, zeichnete die Erfolgsgeschichte der Süd-Tiroler Freiheit nach: „In den letzten zwölf Monaten konnten wir 1.000 neue Mitglieder gewinnen. Heute zählen wir knapp 6.500. Damit liegen wir meilenweit vor allen anderen Oppositionsparteien.“

Der Erfolg, so Zelger, beruhe auf konsequenter Arbeit im Landtag, herausragender Präsenz in den sozialen Medien und direktem Kontakt zur Bevölkerung: „Wir veranstalteten Stammtische im ganzen Land. Dazu über 50 Veranstaltungen im Rahmen der Süd-Tiroler Freiheits-Akademie. Wir sind da und das nicht nur vor Wahlen.“

Die Landtagsabgeordneten Gudrun Kofler, Myriam Atz, Hannes Rabensteiner und Bernhard Zimmerhofer blickten in Interviews auf ein intensives Jahr zurück. Sie spannten den Bogen von der Vision einer Wiedervereinigung Tirols bis hin zu den Themen Wohnen und Ehrenamt.

Hauptausschuss neu gewählt

Im Rahmen der Landesversammlung wurden Andreas Lang (Bruneck), Sieglinde Gander Stocker (Prad am Stilfserjoch), Andreas Tutzer (Bozen/Gries), Stefan Unterberger (Brixen) und Stefan Zelger (Tramin) in den Hauptausschuss der Süd-Tiroler Freiheit gewählt.

Er lenkt die politische Arbeit der Bewegung und vereint Landtagsabgeordnete, Bezirkssprecher, Jugend- und Bereichsvertreter unter einem Dach.

Gemeinderäte ausgezeichnet

Ein großer Erfolg für die Süd-Tiroler Freiheit waren die Gemeindewahlen im Mai dieses Jahres. Die Bewegung konnte die Zahl ihrer Gemeindevertreter von 40 auf 70 steigern und in vielen Gemeinden Südtirols Fuß fassen.

Auf der Landesversammlung wurden die Gemeinderäte mit einer Urkunde und einem eigens gefertigten Tiroler-Adler-Anstecker geehrt. „Danke für euren Einsatz, eure Zeit und eure Überzeugung. Das ist alles, nur nicht selbstverständlich“, betonte Landtagsabgeordneter Sven Knoll im Namen der Bewegung.

„Trennung Tirols ist klaffende Wunde“

Als Hauptredner konnte die Süd-Tiroler Freiheit Gerald Grosz gewinnen. Er war Abgeordneter zum Nationalrat, Generalsekretär und Obmann des rechtspopulistischen BZÖ, er ist Autor, TV-Kommentator, Rhetoriktrainer und politischer Beobachter in Österreich.

Grosz sprach über die Trennung Tirols und die Volkstumspolitik: „Ich habe größten Respekt vor den Italienern und die Vielfalt Italiens, aber Tirol ist kein italienisches Land. Es ist eine klaffende Wunde, dass Tirol bis heute nicht geeint wurde!“

Mit den abschließenden Worten des Landtagsabgeordneten Sven Knoll und der Landeshymne endete die 18. ordentliche Landesversammlung der Süd-Tiroler Freiheit.