Im Jemen abgefeuerte Rakete in Israel abgefangen

Von: APA/AFP

Israel hat nach eigenen Angaben erneut eine im Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. Die israelische Armee erklärte am Sonntag, sie habe in der Nacht in mehreren Regionen Israels Luftalarm ausgelöst und kurz darauf “eine im Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen”. Die jemenitische Houthi-Miliz gab an, sie habe zwei Raketen auf den internationalen Flughafen von Tel Aviv abgefeuert.

Der Militärsprecher der Houthi, Yahya Saree, kündigte zudem an, die Angriffe fortzusetzen, bis Israel die “Belagerung” des Gazastreifen beende. Die Miliz im Jemen hat Israel seit Beginn des Gazakriegs im Oktober 2023 immer wieder mit Raketen und Drohnen angegriffen. Die meisten Geschoße werden von der israelischen Luftabwehr zerstört. Anfang Mai war auf dem Gelände des Ben-Gurion-Flughafens aber eine Rakete in der Nähe eines Terminalgebäudes eingeschlagen, es gab mehrere Verletzte.

“Terroristische Infrastruktureinrichtungen” zerstört

Am Freitag bombardierte die israelische Armee die von der Houthi-Miliz kontrollierten Häfen Hodeidah und Salif im Jemen. Dabei seien “terroristische Infrastruktureinrichtungen” der vom Iran unterstützten Houthi zerstört worden, erklärte die israelische Armee. Die Miliz kündigte daraufhin eine “schmerzhafte Antwort” an.

Die Houthi kontrollieren einen Großteil des Jemen, darunter auch die Hauptstadt Sanaa. Sie gehören neben der Hisbollah im Libanon und der radikalislamischen Palästinenser-Organisation Hamas im Gazastreifen zu der vom Iran angeführten und gegen Israel und die USA gerichteten “Achse des Widerstands”.