Aktuelle Seite: Home > Politik > Innichen bekommt modernes Mobilitätszentrum:
Masterplan Bahnhof unterzeichnet

Innichen bekommt modernes Mobilitätszentrum:

Sonntag, 26. April 2026 | 15:26 Uhr
innichen bahnhof mobilitätszentrum
Rendering: Gruppo FS
Schriftgröße

Von: luk

Innichen – Das Land Südtirol, die Gemeinde Innichen und der italienische Schienennetzbetreiber RFI (Rete Ferroviaria Italiana) haben ein Abkommen zur Umsetzung des “Masterplans Bahnhof Innichen” unterzeichnet. Ziel ist es, das Bahnhofsareal zu einem modernen und effizienten Mobilitätszentrum zu entwickeln.

In den vergangenen Jahren wurden technische, wirtschaftliche und rechtliche Analysen durchgeführt, auf deren Grundlage ein Plan zur Aufwertung des Bahnhofs und seiner Umgebung ausgearbeitet wurde. Ein wichtiger Punkt ist der Bau eines neuen Pendlerparkplatzes zwischen der Pustertaler Staatsstraße (SS49) und dem Bahnhofsgelände. Dadurch soll der Umstieg vom Auto auf den Zug erleichtert und der Verkehr im Ortszentrum reduziert werden.

Ein zentraler Punkt im Masterplan ist der Ausbau der Bahninfrastruktur. Geplant ist eine neue Unterführung mit Aufzügen, Treppen und erhöhten Bahnsteigen. Damit wird ein barrierefreier Zugang zu den Zügen ermöglicht. Zusätzlich soll dieser Durchgang unter der Pustertaler Staatsstraße verlängert werden, um den nördlichen Bereich und zukünftige Einrichtungen der Sicherheitskräfte besser anzubinden.

Auch die Südseite des Bahnhofs wird neu gestaltet: bessere Bedingungen für Fußgänger und Radfahrer, optimierte Bushaltestellen und eine neue Verkehrsführung sollen die oft überlastete Situation, besonders in der Hochsaison, verbessern. Die ersten Maßnahmen betreffen den nördlichen Bereich mit dem Pendlerparkplatz. Die Planung dafür läuft bereits. Der Masterplan ist so aufgebaut, dass die Maßnahmen schrittweise umgesetzt werden können.

Die Zuständigkeiten sind klar verteilt: RFI ist für die Bahninfrastruktur verantwortlich, die Gemeinde Innichen für die Gestaltung der südlichen Seite und das Land über die STA (Südtiroler Transportstrukturen AG) für die Koordination und Mobilitätsmaßnahmen.

Parallel dazu wird auch die Bahnlinie im Pustertal insgesamt ausgebaut. Dabei sollen nach und nach Bahnübergänge entfernt werden. Die Übergänge in Vierschach und Toblach sind in Planung, für den Übergang Innichen West wurden die Arbeiten im Februar 2026 ausgeschrieben. Der Baubeginn ist für Herbst 2026 vorgesehen.

“Mit dem Masterplan und den Maßnahmen entlang der Pustertalbahn machen wir einen wichtigen Schritt hin zu einer moderneren, effizienteren und sichereren Bahninfrastruktur”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Besonders wichtig sei dabei die schrittweise Abschaffung der Bahnübergänge, um die Sicherheit zu erhöhen und den Bahnverkehr zuverlässiger zu machen.

Das Abkommen enthält derzeit noch keine konkreten finanziellen Zusagen, schafft aber die Grundlage für zukünftige Finanzierungen im Rahmen der Planung.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Landesbeirat kritisiert Aussagen von Sandner Bürgermeister
Kommentare
95
Landesbeirat kritisiert Aussagen von Sandner Bürgermeister
Von der Babygang verfolgt
Kommentare
47
Von der Babygang verfolgt
Schweiz will für Crans-Montana-Opfer nun doch nicht zahlen
Kommentare
28
Schweiz will für Crans-Montana-Opfer nun doch nicht zahlen
Kostenexplosion an der Zapfsäule: Kurzurlaub wird teuer
Kommentare
25
Kostenexplosion an der Zapfsäule: Kurzurlaub wird teuer
Drohnenbeschuss der Hisbollah trotz Waffenruhe
Kommentare
22
Drohnenbeschuss der Hisbollah trotz Waffenruhe
Anzeigen
Ladies Night
Ladies Night
Kino, Sekt und beste Freundinnen!
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 