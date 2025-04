Insider: Ukraine und USA stehen kurz vor Rohstoffabkommen

Von: APA/Reuters

Die Ukraine und die USA stehen Insidern zufolge nach monatelangen Verhandlungen kurz vor der Unterzeichnung eines Rohstoffabkommens. Womöglich könnte die Vereinbarung noch an diesem Mittwoch unterschrieben werden, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus ukrainischen Regierungskreisen. Ähnliches war von einem Insider in Washington zu vernehmen.

Anfang der Woche hatte sich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Verhandlungen zwischen beiden Seiten positiv über die geplante Vereinbarung geäußert, nachdem es zuvor zum Teil massiven Streit über die Ausgestaltung gegeben hatte.

Stellvertretende Ministerpräsidentin Swyrydenko auf dem Weg in die USA

Nach Angaben des ukrainischen Insiders ist die stellvertretende Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko auf dem Weg in die USA, um das Abkommen zu unterzeichnen. Der Deal soll den USA Zugriff auf wertvolle Mineralienvorkommen in der Ukraine gewähren, insbesondere auf begehrte Seltene Erden. Im Gegenzug erhofft sich die Ukraine wieder mehr Unterstützung von den USA bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs, sie forderte auch immer wieder Sicherheitsgarantien.

Seit Donald Trump Präsident ist, haben die USA eine erheblich distanziertere, teils ablehnende Haltung gegenüber Kiew eingenommen und sich dafür mehr auf Moskau zubewegt. Trump fordert das Mineralienabkommen unter anderem als Ausgleich für US-Militärhilfe.

Eigentlich sollte es bereits im Februar bei einem Besuch Selenskyjs in Washington unter Dach und Fach gebracht werden. Der Anlauf scheiterte jedoch, nachdem Trump im Weißen Haus vor laufenden Kameras einen offenen Streit mit seinem Gast vom Zaun brach. Zuletzt schienen sich die beiden Staatschefs aber nach einem kurzen Treffen am Rande der Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus in Rom wieder besser zu verstehen.