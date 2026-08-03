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Diplomatie USA-Iran bisher nicht wieder angelaufen

Iran bestreitet neue Gespräche mit den USA

Montag, 03. August 2026 | 10:20 Uhr
Diplomatie USA-Iran bisher nicht wieder angelaufen
APA/APA/AFP/ATTA KENARE
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Von: importer

Der Iran führt nach eigenen Angaben bisher keine neuen Verhandlungen mit den USA. Stattdessen spreche man mit dem Oman über eine vorübergehende Lösung für eine sichere Route durch die Seestraße von Hormuz, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Esmaeil Baghaei, am Montag. Eine Einigung mit dem Nachbarland reiche jedoch nicht aus, um die Wasserstraße wieder zu öffnen.

Solange die “Aggression” der USA andauere, werde sich an der Situation nichts ändern, heißt es weiter. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump von einer Fortsetzung weiterer Luftangriffe auf den Iran abgesehen und Gespräche zwischen den USA und dem Iran angekündigt. Die Verhandlungen würden im Laufe des Montag aufgenommen, sagte Trump an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One.

Bisher keine Lösung und kein Kriegsende in Sicht

Trump sprach von den “Umrissen einer Einigung”, die sich abzeichneten. Allerdings steht er mit dieser Darstellung allein auf weiter Flur. Die zentralen Streitthemen – die Kontrolle über die Schifffahrt durch die Straße von Hormuz und das Schicksal des iranischen Atomprogramms – sind inhaltlich höchst komplex und die Interessen der Konfliktparteien gegenläufig.

Die Straße von Hormuz ist eine insbesondere für Öl- und Gastransporte überaus wichtige Meerenge am Persischen Golf und liegt zwischen dem Iran und dem Oman.

Der Krieg gegen den Iran war Ende Februar von Irans Erzfeind Israel und den begonnen worden. Mitte Juni einigten sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen, das inzwischen aber Makulatur ist. Binnen einer Übergangsfrist von 60 Tagen sollten weitere Details ausgearbeitet werden. Allerdings gab es von Anfang an Zweifel an der Tragfähigkeit des Abkommens – und seither auch immer wieder heftige gegenseitige Angriffe.

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