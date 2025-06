Iran feuert neue Raketenwelle auf Israel ab

Von: APA/AFP/Reuters/dpa

Der Iran hat eine neue Welle von Raketen auf Israel abgefeuert. Das berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim, die als Sprachrohr der mächtigen Revolutionsgarden gilt. Auch das israelische Militär teilte am Abend mit, es habe den Abschuss von Raketen in Richtung Israel registriert. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigt weitere Angriffe auf den Iran an: “Wir werden jede Einrichtung und jedes Ziel des Ayatollah-Regimes treffen.”

Netanyahu ergänzte: “Was sie bisher gespürt haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was sie in den kommenden Tagen erleben werden.” Die bisherigen Angriffe haben das iranische Atomprogramm nach seinen Worten erheblich, wenn nicht um Jahre, zurückgeworfen.

Raketeneinschläge im Norden Israels

“Verteidigungssysteme sind in Betrieb, um die Bedrohung abzufangen”, teilte das israelische Militär mit. In vielen Gegenden im Norden des Landes heulten Sirenen, darunter in der Küstenstadt Haifa. Die Menschen in den betroffenen Gebieten sollen laut Armee Schutzräume aufsuchen und diese erst auf Anweisung hin wieder verlassen. Ziel sei eine Raffinerie in der israelischen Hafenstadt Haifa gewesen, berichtete Irans staatliche Nachrichtenagentur Irna. Die israelische Nachrichtenseite “ynet” meldete, Einwohner im Norden Israels hätten laute Explosionen gehört. Es gab zudem zunächst unbestätigte Berichte über Raketeneinschläge.

In Teheran gab es iranischen Medien zufolge erneute Angriffe. Es seien Explosionen zu hören und das Luftabwehrsystem im Süden der 15-Millionen-Metropole sei aktiviert worden, schrieb die Nachrichtenagentur Tasnim. Bewohner berichteten von lauten Detonationen. In unbestätigten Berichten hieß es, eine israelische Drohne sei abgeschossen worden. Tasnim zufolge schoss auch das Luftabwehrsystem in der Stadt Mashad im Nordosten “ein unbekanntes Objekt” ab.

Israel warnt Bevölkerung vor iranischem Luftangriff

Israel bereitete unterdessen seine Einwohner auf einen weiteren iranischen Luftangriff vor. Es seien Raketen vom Iran aus im Anflug, erklärte das israelische Militär. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Schutzräume aufzusuchen.

Netanyahu: Iran wollte Atomwaffen weitergeben

“Wir haben Hinweise darauf, dass hochrangige Politiker im Iran bereits ihre Koffer packen. Sie ahnen, was auf sie zukommt”, sagte Netanyahu in einem Video. “Wir hatten Informationen, dass dieses skrupellose Regime plante, die von ihm entwickelten Atomwaffen an seine terroristischen Stellvertreter weiterzugeben.” Gemeint sein könnten Verbündete in der Region, etwa die Houthi im Jemen oder die Hisbollah im Libanon. Die Aussagen des israelischen Regierungschefs ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge bei den Angriffen im Iran mehr als 20 Kommandanten des Militärs getötet. Darunter sei der Leiter der Geheimdienstabteilung im Generalstab der iranischen Streitkräfte, Gholamresa Mehrabi. Irans staatlicher Rundfunk hatte zuvor dessen Tod gemeldet und ihn als stellvertretenden Chef der Geheimdienstabteilung bezeichnet.

Seit dem Beginn der israelischen Großoffensive sind im Iran nach Regierungsangaben mindestens 800 Menschen verletzt und laut Irans UN-Botschafter Amir Saeid Iravani fast 100 getötet worden. Die Verletzten seien in Krankenhäusern behandelt worden, teilte ein Beauftragter des Gesundheitsministeriums mit. 230 dieser Patienten seien schon wieder entlassen worden.

Roter Halbmond meldet Angriff auf Rettungswagen

Bei einem israelischen Drohnenangriff ist nach Angaben iranischer Rettungskräfte am Samstag ein Rettungswagen getroffen worden. Zwei Menschen seien bei dem Angriff in der Stadt Urmia Nordwesten des Landes getötet worden, erklärte der iranische Rote Halbmond und bestätigte damit Berichte lokaler Medien.

Mehr als 200 Verletzte in Israel

Bei den iranischen Angriffen auf Israel sind mehr als 200 Menschen verletzt worden, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit. Bereits zuvor waren drei Todesopfer gemeldet worden, zunächst war daneben allerdings von 70 Verletzten die Rede gewesen. Nach dem neuen Stand sind unter den Opfern zwei Schwerverletzte sowie 33 Menschen, die wegen Angstzuständen behandelt wurden.

Iran meldet “massive Explosion” in Raffinerie nahe Bushehr

Der Iran meldete am Samstag eine “massive Explosion” nach einem israelischen Drohnenangriff auf eine Raffinerie nahe Bushehr. Die Anlage in der Hafenstadt Kangan im Süden des Landes stehe in Flammen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars. Das “zionistische Regime” habe Abschnitt 14 des Gasfeldes Pars-Süd mit einer Drohne angegriffen.

Die Nachrichtenagentur Tasnim sprach von einer “heftigen Explosion und einem Brand” auf einem der wichtigsten Gasfelder des Iran am Persischen Golf. Im nahegelegenen Bushehr befindet sich ein Atomkraftwerk, das seit September 2011 in Betrieb ist. Zwei weitere Reaktoren befinden sich derzeit – mit russischer Hilfe – im Bau.

“Handlungsfreiheit” im Luftraum bis nach Teheran

Die israelische Armee hat sich nach eigenen Angaben mit Angriffen auf Ziele im Iran die Lufthoheit über dem westlichen Iran verschafft. “Wir haben uns Handlungsfreiheit in der Luft im gesamten Westen des Iran bis nach Teheran verschafft. Teheran ist nicht länger geschützt”, sagte der israelische Armeesprecher Effie Defrin am Samstag vor Journalisten. Die Luftwaffe habe in der Nacht “einen massiven Angriff mit mehr als 70 Kampfjets gestartet und Ziele in Teheran angegriffen”.

Laut staatlichem TV wurde ein 14-stöckiger Wohnkomplex in der Hauptstadt durch eine Rakete zerstört. Auch mehrere ranghohe Militärs und Atomwissenschaftler wurden getötet. Ab Samstagmittag gab es erneut israelische Attacken.