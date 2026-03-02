Iran-Militäreinsatz laut Trump schneller als geplant

Von: APA/AFP/dpa/Reuters

Die USA kommen mit ihrem Militäreinsatz gegen den Iran nach den Worten von Präsident Donald Trump schneller voran als geplant. “Wir sind unseren Zeitprognosen bereits erheblich voraus”, sagte Trump am Montag im Weißen Haus. Zugleich betonte er, dass die US-Streitkräfte “weitaus länger” im Einsatz bleiben könnten als die ursprünglich geplanten “vier bis fünf Wochen”. Mit der Entscheidung zum Angriff gegen den Iran habe er die beste Möglichkeit genutzt, sagte der US-Präsident.

“Dies war unsere letzte und beste Chance zuzuschlagen, was wir gerade tun, und die unerträglichen Bedrohungen durch dieses kranke und finstere Regime zu beseitigen”, erklärte Trump weiter. Die USA und Iran hatten am Samstag einen Großangriff auf den Iran gestartet.

Dabei töteten die Streitkräfte den obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung. Teheran reagierte mit Angriffen auf Ziele in Israel sowie in mehreren Golfstaaten.

Trump schloss in einem Interview mit der “New York Post” den Einsatz von Bodentruppen nicht aus, fügte aber hinzu: “Wahrscheinlich brauchen wir sie nicht.” Im Interview mit dem Sender CNN drohte der Republikaner eine Eskalation an. “Wir haben noch nicht einmal angefangen, sie hart zu treffen. Die große Welle ist noch nicht einmal gekommen”, sagte der US-Präsident ohne nähere Erklärungen. “Die große Welle kommt bald.”

Trump nennt vier Kriegsziele

Der US-Präsident nannte am Montag außerdem vier Kriegsziele. “Unsere Ziele sind klar”, sagte Trump bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. “Erstens zerstören wir die iranischen Raketenfähigkeiten. Zweitens vernichten wir ihre Marine. Drittens stellen wir sicher, dass der weltweit größte Terror-Sponsor niemals in den Besitz einer Atomwaffe gelangen kann.” Schließlich sorgten die USA dafür, dass “das iranische Regime nicht länger terroristische Armeen außerhalb seines Staatsgebiets bewaffnen, finanzieren und lenken kann”.

Die USA und Israel sehen im Iran und dem von ihm seit Jahren vorangetriebenen Atom- und Raketenprogramm eine massive Bedrohung für die gesamte Region. Monatelange Verhandlungen waren ergebnislos geblieben.

Bisher haben die USA und Israel bei ihrem gemeinsamen Militäreinsatz Hunderte Ziele im gesamten Iran angegriffen, darunter Raketenstützpunkte, Einrichtungen der Marine sowie Kommando- und Kontrollzentren der Islamischen Republik. Die Iraner riefen sie zum Sturz der Mullah-Regierung in Teheran auf.

Eigenen Angaben zufolge feuerten die iranischen Revolutionsgarden seit Kriegsbeginn Hunderte ballistische Raketen und mehr als 700 Drohnen auf Ziele in Israel sowie auf US-Militärstützpunkte in der Golfregion ab. Ein Militärsprecher sagte der staatlichen Rundfunkagentur Iribnews laut Übersetzung, es seien 500 militärische Ziele Israels sowie der USA angegriffen worden. Als Beispiele nannte er Geheimdienstzentren, Kommunikationszentralen und Waffendepots. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht. Der Sprecher kündigte an, die Angriffe weiter auszuweiten.

Teheran beschuldigt Israel und die USA zweier Angriffe auf Natanz

Teheran beschuldigte indes Israel und die USA, seine Atomanlage in Natanz angegriffen zu haben. Die “kriminellen Regime” der USA und Israel hätten “bei zwei brutalen Angriffen Sonntagnachmittag” die Atomanlage Natanz attackiert, erklärte der Leiter der iranischen Atomenergiebehörde, Mohammad Eslami, am Montag nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur IRNA in einem Brief an die Internationale Atomenergiebehörde IAEA in Wien.

Die IAEA hatte zuvor erklärt, dass es “keine Hinweise” darauf gebe, dass bei den am Samstag begonnenen Angriffen der USA und Israels auf den Iran dessen Nukleareinrichtungen getroffen oder beschädigt worden seien. IAEA-Chef Rafael Grossi sagte am Montag bei der Eröffnung einer Sondersitzung des Gouverneursrats der UNO-Organisation, die Bemühungen, die iranischen Atomaufsichtsbehörden zu kontaktieren, würden weitergehen – bisher ohne Erfolg.

Bereits im Juni hatten die USA an der Seite Israels drei wichtige iranische Atomanlagen bombardiert. Trump zufolge wurden die Anlagen Fordo, Natanz und Isfahan in dem zwölf Tage dauernden Krieg vollständig zerstört, der wirkliche Umfang der Schäden ist aber nicht klar. Die Angriffe im Juni erfolgten mit dem erklärten Ziel, Teheran vom Bau einer Atombombe abzuhalten.

Nach Einschätzung der IAEA ist der Iran das einzige Land ohne eigene Atomwaffen, das Uran auf 60 Prozent anreichert. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben, was Teheran bestreitet.