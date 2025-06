Iran reagiert auf israelische Angriffe mit Raketenbeschuss

Iranische Rakete traf Hochhaus in Tel Aviv

Von: APA/Reuters/dpa/AFP

Nach den massiven Luftangriffen der israelischen Streitkräfte auf Atomanlagen und Militäreinrichtungen im Iran hat die Führung in Teheran mit Raketenangriffen auf Israel reagiert. Laut israelischen Medienberichten wurden dabei mindestens 63 Menschen verletzt. Bei den israelischen Luftschlägen gegen den Iran wurden der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zufolge Teile einer Anlage zur Urananreicherung zerstört.

Die israelische Luftwaffe hatte in der Nacht auf Freitag mehr als 100 Ziele im Iran angegriffen. Der Angriff galt vor allem dem Atomprogramm des Iran. Westliche Staaten wollen den Iran am Bau einer Atombombe hindern – Teheran bestreitet, das als Ziel zu verfolgen. Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über ein neues Abkommen zur Begrenzung der Nuklearaktivitäten blieben bisher aber erfolglos. Der israelische Generalstabschef Eyal Zamir sagte mit Blick auf das iranische Atomprogramm: “Wir haben diese Operation begonnen, weil die Zeit gekommen ist – wir befinden uns an einem Punkt ohne Umkehr.” Er fügte hinzu: “Wir können es uns nicht leisten, auf einen anderen Zeitpunkt zu warten, wir haben keine andere Wahl.”

Der israelische Staatspräsident Yitzhak Herzog begründete den Großangriff mit einer existenziellen Bedrohung des jüdischen Volkes. Israel ist bisher die einzige Atommacht der Region.

Anlage zur Uran-Anreicherung teilweise zerstört

Bei den israelischen Luftschlägen im Iran wurden der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zufolge Teile einer Anlage zur Urananreicherung zerstört. Es handle sich um den oberirdischen Teil der Pilotanlage Natans zur Brennstoffanreicherung, in der auf bis zu 60 Prozent angereichertes Uran produziert werde, sagte der IAEA-Chef Rafael Grossi vor dem UNO-Sicherheitsrat in New York.

Experten hatten immer wieder kritisiert, dass ein solcher Anreicherungsgrad für zivile Zwecke nicht nötig ist. Für Kernwaffen wird ein Reinheitsgrad von gut 90 Prozent benötigt.

Der Iran hatte die IAEA darüber informiert, dass die Atomanlagen in Isfahan und Fordo angegriffen worden seien. Die IAEA warnt vor Angriffen auf Atomanlagen, weil dabei Strahlung freigesetzt werden könnte.

Führende Köpfe des iranischen Militärs getötet

Laut iranischen Angaben wurden auch führende Köpfe des Militärs getötet, darunter der Kommandant der mächtigen Revolutionsgarden, Hussein Salami, der Generalstabschef Mohammed Bagheri und der Kommandant der Luftstreitkräfte der iranischen Revolutionsgarden, Brigadegeneral Amir Ali Hajizadeh. Zugleich wurden iranischen Berichten zufolge auch mindestens sechs führende Atomwissenschafter getötet. Die Forscher kamen bei nächtlichen Angriffen auf ihre Wohnungen in Teheran ums Leben.

Der iranische Luftraum bleibt wegen des israelischen Großangriffs vorerst geschlossen. Die Luftfahrtbehörde habe verkündet, dass die Maßnahme bis Samstag gelte, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am späten Freitagabend. Der Iran hatte seinen Luftraum nach dem Beginn der israelischen Angriffe am früheren Morgen gesperrt.

Iran antwortet mit Welle von Raketenangriffen

Der Iran hat auf die israelischen Angriffe mit mehreren Wellen von Raketenangriffen geantwortet und dabei hunderte Raketen abgefeuert. Dabei wurden laut Berichten israelischer Medien bisher mindestens 63 Menschen verletzt. So soll unter anderem ein Hochhaus im Großraum Tel Aviv direkt getroffen worden sein.

Ein ranghoher israelischer Sicherheitsbeamter drohte daraufhin mit Angriffen auf iranische Ölanlagen, wenn der Iran Bevölkerungszentren in Israel angreife, wie die Zeitung “Times of Israel” berichtete. Das könnte erhebliche Auswirkungen auf die internationalen Ölpreise haben.

Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden waren die Raketenangriffe auf militärische Ziele und Luftwaffenstützpunkte gerichtet. “Die Streitkräfte der Islamischen Republik werden diesem verruchten zionistischen Feind gewiss vernichtende Schläge versetzen”, schrieb Irans Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei auf der Nachrichtenplattform X.

USA unterstützen Israel

Die USA unterstützen Israel nach Angaben aus Washington bei der Abwehr von Raketenangriffen aus dem Iran. “Ich kann bestätigen, dass die USA beim Abschuss von Raketen, die auf Israel abgefeuert wurden, Hilfe leisten”, sagte ein Regierungsvertreter am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

Der Iran wirft den Vereinigten Staaten Komplizenschaft bei den israelischen Angriffen auf das Land vor. “Die Mitschuld der USA an diesem Terroranschlag steht außer Zweifel”, sagte der iranische UN-Botschafter Amir Saeid Iravani vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York.

Israel habe den Iran “mit voller nachrichtendienstlicher und politischer Unterstützung der USA” angegriffen, sagte der Botschafter weiter. “Wir werden nicht vergessen, dass unser Volk durch die israelischen Angriffe mit amerikanischen Waffen sein Leben verloren hat. Diese Aktionen kommen einer Kriegserklärung gleich.”

Irans “Achse des Widerstands” zunehmend geschwächt

Zur Entscheidung für den israelischen Angriff – über den schon seit mehr als einem Jahrzehnt diskutiert wird – trug wohl auch die Schwächung der iranischen “Achse des Widerstands” bei. Nach rund 20 Monaten Gaza-Krieg ist die islamistische Hamas dezimiert, auch die libanesische Hisbollah. Obendrein dient Syrien seit dem Umsturz nicht mehr als Korridor für Waffenlieferungen des Irans an die Hisbollah.

Der Angriff löst Befürchtungen aus, dass sich die Spannungen zwischen den beiden hochgerüsteten Ländern zu einem umfassenden Krieg in der Region ausweiten könnten. Mehrere Länder und UN-Chef António Guterres riefen die Parteien zu Zurückhaltung und einem sofortigen Abbau der Spannungen auf.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nach eigenen Angaben mit dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog über die eskalierende Situation im Nahen Osten gesprochen und alle Seiten zu größter Zurückhaltung aufgefordert. “Ich habe das Recht Israels auf Selbstverteidigung und den Schutz seiner Bevölkerung bekräftigt”, erklärt von der Leyen auf der Online-Plattform X. “Die Wahrung der regionalen Stabilität ist absolut notwendig.” Diplomatische Bemühungen seien entscheidend, um eine weitere Eskalation zu verhindern.

Netanyahu ruft Iraner zum Aufstand auf

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu rief am Freitagabend das iranische Volk zum Aufstand gegen die Führung in Teheran auf. Ziel der israelischen Operation sei nicht nur, die nukleare und ballistische Bedrohung durch das “islamische Regime” für Israel zu beseitigen, sondern “zugleich den Weg für euch zu ebnen, eure Freiheit zu erlangen”, sagte Netanyahu in einer Video-Botschaft an das “stolze iranische Volk”.