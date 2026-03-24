Aktuelle Seite: Home > Politik > Iran startet neue Salve von Raketen auf Israel
Iranische Rakete über Israel

Iran startet neue Salve von Raketen auf Israel

Dienstag, 24. März 2026 | 04:59 Uhr
Iranische Rakete über Israel
APA/APA/AFP/JACK GUEZ
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Die iranischen Streitkräfte haben dem Staatsfernsehen zufolge eine neue Salve von Raketen auf Israel abgefeuert. Die iranischen Raketen hätten “mehrere israelische Luftabwehrsysteme durchdrungen”, erklärte der staatliche iranische Fernsehsender IRIB Dienstagfrüh. Die israelische Armee erklärte, sie habe anfliegende iranische Raketen geortet und arbeite daran, sie abzufangen. Bei einem vorherigen iranischen Angriff war bereits ein Gebäude im Norden Israels getroffen worden.

Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom veröffentlichte ein Video eines beschädigten Gebäudes. Außerdem wurde mitgeteilt, dass es bei dem Vorfall keine Todesopfer gegeben habe.

Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen auf den Iran begonnen. Bereits am ersten Tag des Iran-Krieges wurden der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Teheran reagiert seither mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel, auf mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Region.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Justizreferendum: Wahlbeteiligung in Südtirol abends bei 26 Prozent
Kommentare
64
Justizreferendum: Wahlbeteiligung in Südtirol abends bei 26 Prozent
Krisenherd Nahost: Bozner Gastronomie meldet 25 Prozent Umsatzeinbußen
Kommentare
54
Krisenherd Nahost: Bozner Gastronomie meldet 25 Prozent Umsatzeinbußen
Justizreferendum: Meloni “respektiert Entscheidung der Italiener”
Kommentare
43
Justizreferendum: Meloni “respektiert Entscheidung der Italiener”
AVS begrüßt verkehrsberuhigte Zukunft am Grödner Joch
Kommentare
43
AVS begrüßt verkehrsberuhigte Zukunft am Grödner Joch
Weltwassertag ruft zu sorgsamem Umgang mit Wasser auf
Kommentare
22
Weltwassertag ruft zu sorgsamem Umgang mit Wasser auf
Anzeigen
Ostereier mit Qualität
Ostereier mit Qualität
Südtiroler Bio- und Freilandeier
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
FORST Osterbier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 