Iran startet neue Salve von Raketen auf Israel

Von: APA/AFP

Die iranischen Streitkräfte haben dem Staatsfernsehen zufolge eine neue Salve von Raketen auf Israel abgefeuert. Die iranischen Raketen hätten “mehrere israelische Luftabwehrsysteme durchdrungen”, erklärte der staatliche iranische Fernsehsender IRIB Dienstagfrüh. Die israelische Armee erklärte, sie habe anfliegende iranische Raketen geortet und arbeite daran, sie abzufangen. Bei einem vorherigen iranischen Angriff war bereits ein Gebäude im Norden Israels getroffen worden.

Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom veröffentlichte ein Video eines beschädigten Gebäudes. Außerdem wurde mitgeteilt, dass es bei dem Vorfall keine Todesopfer gegeben habe.

Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen auf den Iran begonnen. Bereits am ersten Tag des Iran-Krieges wurden der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Teheran reagiert seither mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel, auf mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Region.