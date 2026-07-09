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Ali Khamenei wird in Heimatstadt bestattet

Irans oberster Führer Khamenei wird beerdigt

Donnerstag, 09. Juli 2026 | 04:31 Uhr
Ali Khamenei wird in Heimatstadt bestattet
APA/APA/AFP/AHMAD AL-RUBAYE
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Von: APA/dpa

Mehr als vier Monate nach seiner Tötung soll Irans Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei beerdigt werden. Die Beisetzung ist an diesem Donnerstag im Imam-Reza-Heiligtum seiner Heimatstadt Mashhad geplant, dem wichtigsten Zentrum des schiitischen Islams im Iran. Die Bestattung selbst erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die öffentlichen Trauerfeiern hatten am Samstag in Irans Hauptstadt Teheran begonnen.

Millionen Anhänger folgten dem früheren geistlichen und weltlichen Oberhaupt, der die Islamische Republik mit harter Hand regiert hatte. Unterdessen wurde spekuliert, ob sein Sohn und Nachfolger Mojtaba Khamenei im Rahmen der Trauerfeierlichkeiten erstmals öffentlich seit Beginn des Iran-Kriegs auftritt. Ali Khamenei war am 28. Februar durch einen israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in Teheran getötet worden. Anschließend führten die USA und Israel mehr als fünf Wochen Krieg gegen den Iran, bis Anfang April eine Waffenruhe vereinbart wurde.

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