Iris Gartner neue Ortsobfrau von der SVP Überwasser

Von: Ivd

Überwasser – Im Rahmen einer Ortsausschusssitzung der SVP Überwasser wurde ein bedeutender Generationswechsel vollzogen: Nach vielen erfolgreichen Jahren an der Spitze übergaben Patrick Bergmeister und Hubert Mayrhofer ihre Funktionen als Ortsobmann bzw. Stellvertreter.

„Unser Schritt zur Seite erfolgt in bestem Einvernehmen. Wir wollen bewusst jungen, engagierten Kräften die Möglichkeit geben, neue Ideen und frischen Schwung in die Ortsgruppe zu bringen“, betont Bergmeister. „Gleichzeitig werden wir die neue Ortsobfrau und ihren Stellvertreter weiterhin als einfache Ortsausschussmitglieder unterstützen“

In den vergangenen 15 Jahren konnte die SVP Überwasser zahlreiche Initiativen umsetzen und einen wBeitrag zum politischen und gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde leisten.

Zur neuen Ortsobfrau wurde Iris Gartner (da Palmer) gewählt, die seit Mai auch dem Gemeinderat angehört. Ihr Stellvertreter ist künftig Patrick Scherlin. Beide werden die den eingeschlagenen Weg fortsetzten und die Arbeit erfolgreich begleichen aber zugleich auch neue Ansätze und Akzente setzen. „Wir bedanken uns bei Iris und Patrick für die Verfügbarkeit, was Heutzutage nicht selbstverständlich ist und wünschen Ihnen alles Gute, viel Erfolg und Freude in ihren neuen Aufgaben. Es ist uns auch ein Anliegen uns bei der Gemeindeverwaltung, allen voran Bürgermeisterin Pallanch und Referenten Alfarei zu bedanken, da die Zusammenarbeit immer ausgezeichnet war und immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen bestand“, so Bergmeister und Mayrhofer.

Die neue Ortsobfrau Iris Gartner: „Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen, freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, gemeinsam mit Patrick Scherlin und dem gesamten Team des Ortsausschusses die Arbeit der vergangenen Jahre fortzuführen. Unser Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger aktiv einzubinden, eingeschlagene Projekte erfolgreich weiterzuführen und frischen Elan in die Ortsgruppe zu bringen.“ Auch Patrick Scherlin bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und versichert tatkräftige Einbringung zum Wohle der Bevölkerung der Ladinischen Fraktionen der Gemeinde Kastelruth.

Bürgermeisterin Christine Pallanch und Gemeindereferent Walter Alfarei bedankten sich beim scheidenden Ortsobmann und seinem Stellvertreter für sein langjähriges Engagement: „Patrick Bergmeister und Hubert Mayrhofer waren über elf Jahre mit Einsatz für Überwasser tätig. Der Beitrag der gesamten Ortsgruppe sowie die Zusammenarbeit in diesen Jahren mit der Gemeindeverwaltung war von großem Wert.“

Der Generationenwechsel wird von der SVP Überwasser als Chance verstanden, junge Menschen verstärkt in die politische Arbeit einzubinden. „Viele Jugendliche sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, wenn sie ernst genommen und aktiv einbezogen werden. Gerade sie bringen oft neue Perspektiven, Begeisterung und kreative Ideen mit – das bereichert unsere Gemeinschaft“, so die einhellige Meinung der Ortsgruppe. Mit dem neuen Führungsteam blickt die SVP Überwasser zuversichtlich in die Zukunft – getragen von Erfahrung, Teamgeist und der Energie einer neuen Generation.