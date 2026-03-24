Israel attackiert Ziele im Süden Beiruts an

Von: APA/AFP

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erneut Ziele in südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Die Angriffe visierten Infrastruktur der pro-iranischen Hisbollah-Miliz an, erklärte die israelische Armee in der Nacht auf Dienstag. Zuvor hatte die Armee die Bewohner südlicher Vororte von Beirut zur Evakuierung aufgerufen. Live-Aufnahmen von AFPTV zeigten Rauchwolken über den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt.

Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von einer Reihe von Angriffen in dem Gebiet. In und um Beirut seien niedrig fliegende israelische Kampfflugzeuge zu hören gewesen. NNA meldete außerdem weitere israelische Angriffe im Südlibanon. Die israelische Armee richtete außerdem einen Evakuierungsaufruf an die Bewohner von zwei Küstenstädten nahe der südlibanesischen Stadt Tyrus.

Attacke auf Hazmieh

Zuvor hatte ein israelischer Angriff das vornehme und überwiegend von Christen bewohnte Gebiet Hazmieh nahe Beirut getroffen. Der israelischen Armee zufolge galt der Angriff einem “Terroristen” des Auslandsarmes der iranischen Revolutionsgarden. Dabei wurde nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens ein Mensch getötet.

Bei einem Einsatz zur Ortung von Waffen im Südlibanon nahm die israelische Armee nach eigenen Angaben außerdem mehrere Hisbollah-Mitglieder fest. Die israelischen Truppen hätten “mehrere bewaffnete Terroristen” der Miliz identifiziert. Sie seien von den israelischen Streitkräften festgenommen und “zur weiteren Vernehmung auf israelisches Gebiet gebracht” worden, erklärte die Armee. Die Armee teilte mit, zwei Hisbollah-Mitglieder seien gefangen genommen worden.

Die Hisbollah meldete ihrerseits mehr als 50 Angriffe auf israelische Truppen und Stützpunkte in Nordisrael und im Südlibanon, insbesondere in der Küstenstadt Naqoura an der Grenze zwischen beiden Ländern. Die UNO-Friedensmission im Libanon UNIFIL teilte mit, ihr Hauptquartier in Naqoura sei von einem Geschoss getroffen worden. Dieses sei vermutlich von einem “nicht staatlichen Akteur” abgefeuert worden.

Eskalation der Kämpfe

Im Zuge des Iran-Krieges ist der militärische Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel wieder eskaliert. Die Hisbollah feuert immer wieder Raketen und Drohnen auf israelisches Staatsgebiet. Israel beschießt immer wieder Hisbollah-Ziele im Libanon und rückte inzwischen auch mit Bodentruppen auf libanesisches Territorium im Grenzgebiet vor. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu kündigte am Montag eine Fortsetzung der Angriffe auf Ziele im Libanon an.

Offiziell gilt seit November 2024 zwischen Israel und der Hisbollah eine Waffenruhe. Israel wirft der Miliz jedoch vor, sich wieder zu bewaffnen, und macht die von der libanesischen Regierung zugesagte vollständige Entwaffnung der Miliz zur Bedingung für ein Ende seiner Angriffe im Süden des Libanon.