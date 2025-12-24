Israel meldet Tötung von Hamas-Finanzfunktionär in Gaza

Von: APA/AFP/Reuters

Die israelische Armee hat die Tötung eines Finanzfunktionärs der radikalislamischen Hamas vor knapp zwei Wochen im Gazastreifen bekannt gegeben. Abdel Hai Sakut sei gemeinsam mit dem für die Hamas-Waffenproduktion im Gazastreifen verantwortlichen Kommandanten Raed Saad am 13. Dezember getötet worden, erklärte der israelische Armeesprecher Avichay Adraee am Mittwoch. Sakut habe zu der “finanziellen Abteilung des bewaffneten Arms” der Hamas gehört.

Im vergangenen Jahr sei Sakut dafür verantwortlich gewesen, “Dutzende Millionen Dollar zu sammeln und an den bewaffneten Arm der Hamas zu überweisen”, erklärte Adraee. Die israelische Armee hatte am 14. Dezember die Tötung Saads bekannt gegeben. Der Hamas-Chef im Gazastreifen, Khalil al-Hayya, hatte den Tod des Kommandanten und “seiner Gefährten” bestätigt, dabei jedoch nicht Sakut genannt.

Netanyahu wirft Hamas Bruch der Waffenruhe vor

Seit dem 10. Oktober gilt im Gazastreifen eine Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel. Erst am Heiligen Abend warf Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu der Hamas einen Bruch der Waffenruhe vor. Zuvor war ein Militäroffizier in Rafah durch einen Sprengsatz verletzt worden.

Die Palästinenser-Gruppe müsse sich an die Vereinbarung halten, hieß es in einer Erklärung. Beide Seiten haben sich gegenseitig beschuldigt, die brüchige Waffenruhe vom Oktober zu verletzen.

Unterdessen kündigte Israel den Aufbau einer unabhängigen Rüstungsindustrie an. Dazu sollen 350 Milliarden Schekel (93 Milliarden Euro) investiert werden. “Unser Ziel ist es, eine unabhängige Rüstungsindustrie für den Staat Israel aufzubauen und die Abhängigkeit von anderen, einschließlich Verbündeten, zu verringern”, sagte Netanyahu.

Man werde sich bemühen, so viel wie möglich in Israel zu produzieren. Israel unterhält gegenwärtig eine enge Rüstungskooperation mit den USA.