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Israelische Luftangriffe im Süden des Libanon

Israel ordnet Evakuierung von 20 Orten im Südlibanon an

Samstag, 13. Juni 2026 | 12:09 Uhr
Israelische Luftangriffe im Süden des Libanon
APA/APA/AFP/ABBAS FAKIH
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Von: APA/dpa

Israels Armee hat die Bewohner von 20 Städten und Dörfern im Südlibanon am Samstag zur Evakuierung aufgefordert. Zugleich meldete die Arme mehrere Drohnenangriffe der libanesischen Hisbollah-Miliz auf Nordisrael seit Freitagabend. Armeesprecher Avichay Adraee erklärte auf X, die Bewohner sollten ihre Häuser verlassen und sich nördlich des Flusses Sahrani begeben. Wer sich in der Nähe von Hisbollah-Kämpfern und deren Einrichtungen aufhalte, bringe sein Leben in Gefahr.

Libanesische Sicherheitskreise berichten über heftige Angriffe

Nach dem Aufruf zur Evakuierung meldeten libanesische Sicherheitskreise heftige israelische Angriffe mit Kampfflugzeugen, Drohnen und Artillerie auf Ziele in den genannten Gebieten – beispielsweise auf Kfar Ruman, Nabatija sowie die Hügel oberhalb der Stadt. Einige Gebiete, wie der größte Teil von Nabatija und Kfar Ruman, seien bereits vor der neuen Warnung nahezu menschenleer gewesen. Die israelische Armee bestätigte die Angriffe zunächst nicht.

Hisbollah greift wiederholt den Norden Israels an

Sie berichtete zuvor mehrfach von Luftalarm in Nordisrael nach mutmaßlichen Drohnenangriffen der Hisbollah. Betroffen gewesen seien unter anderem die Grenzorte Metula und Misgav Am.

Zwischen Israel und der libanesischen Regierung gilt seit April eine Waffenruhe. Im aktuellen Konflikt stehen sich Israel und die Hisbollah-Miliz gegenüber. Beide Parteien werfen sich gegenseitig vor, gegen die Bestimmungen der Vereinbarung fortlaufend zu verstoßen. Israelische Truppen sind im Südlibanon im Einsatz und haben Gebiete einseitig zu “Sicherheitszonen” erklärt. Die vom Iran unterstützte Hisbollah lehnt Verhandlungen mit Israel ab.

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