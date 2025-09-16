Aktuelle Seite: Home > Politik > Israel startet Bodenoffensive auf Gaza-Stadt
Israel will Gaza-Stadt einnehmen

Israel startet Bodenoffensive auf Gaza-Stadt

Dienstag, 16. September 2025 | 01:44 Uhr
Israel will Gaza-Stadt einnehmen
APA/APA/AFP/JACK GUEZ
Von: APA/dpa/Reuters

Das israelische Militär hat einem Medienbericht zufolge in der Nacht auf Dienstag eine Bodenoffensive zur Besetzung von Gaza-Stadt begonnen. Das Nachrichtenportal Axios berichtete dies unter Berufung auf israelische Regierungsvertreter. Zuvor hatten Einwohner des nördlichen Gazastreifens über besonders schwere Luft- und Artillerieangriffe Israels berichtet. US-Außenminister Marco Rubio äußerte unterdessen Zweifel an einer diplomatischen Lösung für Gaza.

Die israelische Nachrichtenseite “Walla” berichtete unter Berufung auf einen Mitarbeiter des Militärgeneralstabs, es habe “eine intensive Operation begonnen, die vielfältiges Feuer gegen zahlreiche Terrorziele umfasst”. Der Mitarbeiter sagte demnach: “Das ist erst der Anfang, es gibt eine ganze Liste von Zielen.”

Nach israelischen Medienberichten waren die schweren Explosionen auch in Israel zu hören. Das israelische Sicherheitskabinett hatte im August die Einnahme der Stadt Gaza im Norden des von Israel abgeriegelten Küstenstreifens gebilligt.

Hamas soll aufhören zu existieren

Für Rubio würde der Krieg enden, wenn alle Geiseln – inklusive der Leichen der bereits gestorbenen Geiseln – freigelassen würden und die islamistische Terrororganisation Hamas nicht mehr als bewaffnete Gruppe existiere, die den Gazastreifen bedrohe, sagte er dem Sender Fox News bei seiner Reise in Israel laut Redemanuskript. “Im Idealfall, in einer perfekten Welt, würde man dies durch ein diplomatisches Abkommen erreichen.”

Die Hamas würde sich bereiterklären, ihre Waffen abzugeben, sich aufzulösen und alle Geiseln sofort freizulassen. Das wäre das ideale Ergebnis, es sei jedoch nicht eingetreten.

“Wenn es also nicht auf diese Weise endet, dann muss es durch einen militärischen Einsatz beendet werden.” Er glaube, dass Israel diesen Weg selbst nicht bevorzuge, sagte Rubio.

Reise nach Katar

Der US-Außenminister will nach seinem Besuch in Israel nach Katar reisen und dort den Emir des Golfstaats, Tamim bin Hamad Al Thani, treffen. Nach dem israelischen Angriff auf die Führungsspitze der Hamas in Katars Hauptstadt Doha werde Rubio dort die Unterstützung der USA für die Sicherheit und Souveränität Katars bekräftigen, hieß es auf der Website seines Ministeriums. Er werde zudem die wertvolle Rolle Katars als Vermittler zwischen Israel und der Hamas würdigen. Thema soll demnach unter anderem das Ziel einer Beendigung des Gazakriegs sein.

Rubio zufolge hatten sowohl er und US-Vizepräsident JD Vance, als auch Präsident Donald Trump bereits vergangenen Freitag nach dem israelischen Angriff Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani in den USA getroffen.

Katar hat mit den USA und Ägypten im Krieg zwischen Israel und der Hamas vermittelt. Die Gespräche über eine Waffenruhe und die Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln kommen aber seit Monaten nicht voran.

