Aktuelle Seite: Home > Politik > Israel zerstört Drohnenhauptquartier der Revolutionsgarden
Isarel attackiert den Iran weiterhin

Israel zerstört Drohnenhauptquartier der Revolutionsgarden

Montag, 09. März 2026 | 19:12 Uhr
Isarel attackiert den Iran weiterhin
APA/APA/AFP/JACK GUEZ
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Israelische Kampfflugzeuge haben nach Angaben eines Militärsprechers ein Drohnenhauptquartier der iranischen Revolutionsgarden zerstört. Zum Standort der Anlage wurden keine Angaben gemacht. Sie sei im Rahmen einer Angriffswelle gegen militärische Infrastruktur im Iran attackiert worden. Von dort aus seien Drohnen zu Angriffen gegen Israel gestartet, aber auch gelagert worden. Den neuen obersten Anführer im Iran, Mojtaba Khamenei, bezeichnete Israel als “weiteren Tyrann”.

Außerdem wurden nach israelischen Angaben drei Raketenwerfer angegriffen, von denen in der Stunde zuvor Raketen auf Israel abgefeuert wurden. Die staatliche iranische Rundfunkagentur IRIB berichtete von Angriffen auf diverse Militäranlagen im Westen Teherans. Augenzeugen sagten, die Luft- und Raumfahrtbehörde der Revolutionsgarden im Stadtteil Chitgar sei attackiert worden. Auch dort sollen Drohnen gelagert sein.

Khamenei-Sohn “weiterer Tyrann”

In einer ersten Reaktion auf die Ernennung des neuen obersten Anführers im Iran bezeichnete Israel den Nachfolger des vor gut einer Woche bei US-israelischen Luftangriffen getöteten Ayatollah Ali Khamenei als “Tyrann”. Mojtaba Khamenei sei “ein weiterer Tyrann, der die Brutalität des iranischen Regimes fortsetzt”, kommentierte das israelische Außenministerium am Montag im Onlinedienst X die Wahl des 56-jährigen Khamenei-Sohnes als neuer mächtigster Mann im Iran.

“Mojtaba Khameneis Hände sind bereits mit dem Blutvergießen befleckt, das die Herrschaft seines Vaters prägte”, hieß es in der Ministeriumserklärung weiter. Dazu veröffentlichte das Ministerium ein Bild, das Mojtaba und Ali Khamenei mit Gewehren zeigt. Daneben steht die Beschreibung: “Wie der Vater so der Sohn.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Finde keine Mäuse mehr”
Kommentare
43
“Finde keine Mäuse mehr”
Krieg im Iran: Boznerin sitzt in Thailand fest
Kommentare
37
Krieg im Iran: Boznerin sitzt in Thailand fest
Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg
Kommentare
31
Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg
Wieder ein Häftling in Bozen abgetaucht
Kommentare
26
Wieder ein Häftling in Bozen abgetaucht
Frauentag: Forderungen nach Gleichstellung und besserer Vereinbarkeit
Kommentare
21
Frauentag: Forderungen nach Gleichstellung und besserer Vereinbarkeit
Anzeigen
Qualität sichtbar machen
Qualität sichtbar machen
„Erfolgreich regional“
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 