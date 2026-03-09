Israel zerstört Drohnenhauptquartier der Revolutionsgarden

Von: APA/dpa

Israelische Kampfflugzeuge haben nach Angaben eines Militärsprechers ein Drohnenhauptquartier der iranischen Revolutionsgarden zerstört. Zum Standort der Anlage wurden keine Angaben gemacht. Sie sei im Rahmen einer Angriffswelle gegen militärische Infrastruktur im Iran attackiert worden. Von dort aus seien Drohnen zu Angriffen gegen Israel gestartet, aber auch gelagert worden. Den neuen obersten Anführer im Iran, Mojtaba Khamenei, bezeichnete Israel als “weiteren Tyrann”.

Außerdem wurden nach israelischen Angaben drei Raketenwerfer angegriffen, von denen in der Stunde zuvor Raketen auf Israel abgefeuert wurden. Die staatliche iranische Rundfunkagentur IRIB berichtete von Angriffen auf diverse Militäranlagen im Westen Teherans. Augenzeugen sagten, die Luft- und Raumfahrtbehörde der Revolutionsgarden im Stadtteil Chitgar sei attackiert worden. Auch dort sollen Drohnen gelagert sein.

Khamenei-Sohn “weiterer Tyrann”

In einer ersten Reaktion auf die Ernennung des neuen obersten Anführers im Iran bezeichnete Israel den Nachfolger des vor gut einer Woche bei US-israelischen Luftangriffen getöteten Ayatollah Ali Khamenei als “Tyrann”. Mojtaba Khamenei sei “ein weiterer Tyrann, der die Brutalität des iranischen Regimes fortsetzt”, kommentierte das israelische Außenministerium am Montag im Onlinedienst X die Wahl des 56-jährigen Khamenei-Sohnes als neuer mächtigster Mann im Iran.

“Mojtaba Khameneis Hände sind bereits mit dem Blutvergießen befleckt, das die Herrschaft seines Vaters prägte”, hieß es in der Ministeriumserklärung weiter. Dazu veröffentlichte das Ministerium ein Bild, das Mojtaba und Ali Khamenei mit Gewehren zeigt. Daneben steht die Beschreibung: “Wie der Vater so der Sohn.”