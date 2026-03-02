Israelische Armee meldet neuen Angriff in Teheran

Von: APA/dpa/AFP

Die israelische Luftwaffe hat am Montag in den Mittagsstunden einen neuen Angriff auf Ziele im Iran gestartet. Gestützt auf Geheimdienstinformationen ziele der Angriff “im Herzen von Teheran” auf Sicherheitseinrichtungen des Landes, teilte das Militär mit. Augenzeugen in Teheran bestätigten schwere Bombardierungen in der Stadtmitte. Sie sollen sich in der Nähe des Parlaments ereignet haben. Auch im Norden der Millionenmetropole wurden Raketeneinschläge beobachtet.

Am Samstag hatten Israel und die USA massive Angriffe auf den Iran begonnen. Dabei wurden unter anderen der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei und andere iranische Führungsfiguren getötet. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen auf Israel, Staaten am Golf und US-Einrichtungen in der Region.

Mitglieder der Revolutionsgarden und Soldaten getötet

Wie iranische Nachrichtenagenturen am Montag berichteten, wurden bei US-israelischen Angriffen im Iran drei Mitglieder der Revolutionsgarden sowie fünf Soldaten der iranischen Armee getötet. Die drei Gardisten seien bei einem Angriff auf die westliche Provinz Lorestan getötet worden, meldete die Agentur ISNA unter Verweis auf eine Mitteilung der Revolutionsgarden. Bei einem weiteren Angriff auf die westiranische Stadt Khorramabad seien fünf Mitglieder der iranischen Armee getötet worden, zitierte die Nachrichtenagentur Tasnim eine Mitteilung der iranischen Armee.

Nach Angaben des Roten Halbmonds wurden seit Beginn der US-israelischen Angriffe im Iran mehr als 550 Menschen getötet. Das berichteten staatliche Medien in der Islamischen Republik am Montag. Mehr als 100.000 Rettungskräfte seien landesweit im Einsatz, hieß es in einer Mitteilung der humanitären Organisation. Mehr als 130 Landkreise seien vom Krieg betroffen.

Iran meldet Angriff auf Netanyahus Amtssitz

Die iranischen Revolutionsgarden griffen unterdessen nach eigenen Angaben den Amtssitz des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und das Hauptquartier des israelischen Luftwaffenkommandanten mit Raketen an. Beide Gebäude seien ins Visier genommen worden, erklärten die Revolutionsgarden am Montag in einer von der iranischen Nachrichtenagentur Fars zitierten Mitteilung.

Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, waren am Montag eine Reihe neuer Explosionen über Jerusalem zu hören. Die israelische Armee meldete neue Raketenangriffe aus dem Iran. “Abwehrsysteme sind im Betrieb, um die Bedrohung abzufangen”, erklärte die Armee.