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Die Zerstörung ist groß

Israelische Luftabwehr fängt Raketen nicht ab: 100 Verletzte

Sonntag, 22. März 2026 | 03:37 Uhr
Die Zerstörung ist groß
APA/APA/AFP/ILIA YEFIMOVICH
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Von: APA/Reuters

Die israelische Luftabwehr hat bei iranischen Raketenangriffen auf Südisrael die Geschoße nicht abgefangen. Die Abwehrsysteme hätten zwar ausgelöst, die Raketen aber nicht gestoppt, erklärte der israelische Militärsprecher Effie Defrin auf der Plattform X. “Wir werden den Vorfall untersuchen und daraus lernen”, kündigte der Brigadegeneral an. Bei mehreren Einschlägen in den Städten Dimona und Arad wurden am Samstagabend (Ortszeit) rund 100 Menschen verletzt, darunter Kinder.

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach nach dem Beschuss von Arad von einem “sehr schwierigen Abend im Kampf um unsere Zukunft”. “Wir sind entschlossen, unsere Feinde weiterhin an allen Fronten anzugreifen”, hieß es in einer Mitteilung seines Büros.

Die iranischen Revolutionsgarden teilten Sonntag früh mit, sie hätten “militärische Anlagen” und Sicherheitszentren im Süden Israels ins Visier genommen. Dimona und Arad liegen in der Nähe mehrerer Militärstützpunkte, darunter der Luftwaffenstützpunkt Nevatim, einer der größten des Landes. Etwa 13 Kilometer südöstlich von Dimona befindet sich zudem ein streng abgeschirmter Atomreaktor Israels.

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